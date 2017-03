Nachwuchs verliert

Lampertheim. Bei der SG Hüttenfeld unterlagen die Fußball-B-Jugendlichen des TV Lampertheim mit 3:4. Pablo Keller brachte den TVL in einem guten Kreisligaspiel in der dritten Minute mit 1:0 in Front. In der 20. Minute konnte Hüttenfeld die Führung der Gäste egalisieren und ging zehn Minuten später nach einem Abwehrfehler mit 2:1 in Führung. Pablo Keller erzielte mit dem Pausenpfiff den 2:2-Ausgleich. In Abschnitt zwei konnte Tim Gärtner in der 51. Minute den TVL mit 3:2 in Führung bringen. Doch schnell glich Hüttenfeld zum 3:3 aus. Beide Mannschaften suchten in der Schlussphase die Entscheidung, wobei Hüttenfeld mit dem Schlusspfiff den 4:3-Siegtreffer erzielte.

Zur Rückrunde hatte sich die C-Jugend des TVL vorgenommen, den Tabellenkeller der Kreisklasse zu verlassen. Mit 0:2 gegen den VfL Birkenau ging das Vorhaben allerdings gewaltig daneben. Trotz ordentlicher Leistung standen die Schützlinge von Axel Ernst und Peter Hecher am Ende mit leeren Händen da. fh