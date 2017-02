Narren in rot-weißem Glückstaumel

Lampertheim. Feiern bis der Arzt und die Krankenschwestern kamen - das war beim 1. Carneval-Club Rot-Weiß (CCRW) 1956 Lampertheim am Samstagabend angesagt. In seiner Prunksitzung feierte der Traditionsverein ausgelassen seinen 60. Geburtstag und das 33-jährige Bestehen der Tanzgruppe Fantasy. In der Hans-Pfeiffer-Halle legten die rot-weißen Narren eine mitreißende Bühnenshow hin. Eine Veranstaltung voller Energie, Tanz, Musik, Gesang, Wortbeiträgen und vielen Überraschungen.

Doch bevor die große Geburtstagsparty steigen konnte, marschierte der klassische Teil über die Bühne. Beim feierlichen Einzug der uniformierten Karnevalisten schwenkte Elferratsmitglied Patrick Schlappner die Vereinsfahne und Sitzungspräsident Markus Gutschalk rief ein "Herzlich willkommen" in die Narrenrunde. "Wir haben ein ganz besonderes Programm auf die Beine gestellt", machte er neugierig und begrüßte Stadtprinzessin Christiane II. mit den Worten: "Die Prunksitzung wird dir zu Ehren ausgetragen. Sie soll bei dir in bester Erinnerung bleiben."

Beschützt von ihrer Begleiterin Ria Richter und dem Elferrat wandte sich die Hoheit an ihr Narrenvolk: "Ein Traum in Erfüllung ging, Stadtprinzessin von Lampertheim ich nun bin." Ein Willkommensgruß ging an die zuschauenden Senatoren wie Bürgermeister Gottfried Störmer, Helmut Hummel und Ex-Prinzessin Ulrike I., und die Vertreter der Lampertheimer und Bürstädter Karnevalsvereine sowie befreundete Narren aus der Region. Auch an Ehrenpräsidentin Margit Selb schickten die Akteure einen Gruß.

Hochstimmung herrschte beim Narrenpublikum, das die Darbietungen entsprechend würdigte. Der erste Abschnitt gehörte den Nachwuchsakteuren. Ein Klatschmarsch ertönte, als die Minigarde ihre Choreographie präsentierte und die Besucher begeisterte. Die jüngste Tänzerin ist gerade mal vier Jahre alt. Der flotte Auftakt war auch gleich der passende Anlass für die Fastnachter, die karnevalistischen Raketen-Stufen auszuprobieren. Und von den Raketen zischte dann so manche durch den Saal.

"Als junges Mädchen hat man's schwer, ach wenn ich doch schon 18 wär", meinte Leonie vom Bürstädter Fastnachts-Club seufzend in der Bütt. Eine lange Rede, die die Neunjährige frei aufsagte. Begeisterung machte sich durch den kecken und zugleich dynamischen Gardetanz der Funkenmariechen Sophia und Shalin breit, der mit akrobatischen Elementen angereichert war. Zur Schunkelrunde motivierten die "Zwoa Spitzbuam" und brachten damit etwas Fitnesstraining für die Zuschauer. Majestätisch eroberte die Bürstädter Stadtprinzessin Ann-Cathrin I., samt Gefolge die Bühne. "Ihr seid unsre Partner, bei euch kehr ich gerne ein", bekräftigte sie.

Schon als kleiner Bub habe er Arzt werden wollen, verriet Holger Braun in seiner Bütt. Nur die Auswahl der Fachrichtung sei ihm schwer gefallen und so stehe er nun als CCRW-Vizepräsident auf dem Podium. Anerkennende Pfiffe erhielten die 19 Sportler der Showakrobatik-Gruppe des TV Hofheim für ihre meisterlich vorgetragene Choreographie "Nachts im Museum". Eine Rakete stieg für sie und auch für den spritzigen Jubiläumsmarsch der Junioren- und Funkengarde.

In einem wahren Glückstaumel befanden sich die Karnevalisten nach der Pause. Die Aktiven hatten rot-weißen Glitzerlook gewählt. Schließlich heißt ihr Kampagne-Motto "Rot-Weiß sind unsere Farben, davon können wir nicht genug haben". Mit ihrem edlen Styling verbreiteten sie reichlich Glamour. Nach dazu lieferte das Technikteam faszinierende Lichteffekte. Die CCRW-Tanzgruppe "New Generation" stach in See und die Feuerwehrmänner "Fireboys" aus Riedrode bewiesen, dass sie auch gut tanzen können. Danach war das närrische Geschehen ganz in "Fantasy"-Hand.

Die Frauengruppe ließ es krachen und feierte ihr dreimal elfjähriges Dasein mit ihrem spektakulären Oma-Tanz, der sich als absoluter Knaller entpuppte. 33 Jahre in vielen verschiedenen Bereichen aktiv im Verein dabei, das sei eine lange Zeit, lobte Sitzungspräsident Gutschalk und dankte der lustigen Truppe: "Von solch engagierten Fastnachtern lebt der CCRW." Die Gruppe habe bisher viel erreicht, aber den Mittelpunkt des närrischen Geschehens einzunehmen, inklusive die Plätze des Elferrates noch nicht, witzelte Sprecherin Ilonka Grosch. "Und den holen wir uns jetzt", sagte sie angriffslustig und schickte den Elferrat in ein Päuschen.

Mit einem Bollywood Dance und reizenden Kostümen faszinierte die Funkengarde Modern. Jesina Litters sang Andreas Gabaliers Zuckerpuppen-Lied und das "Drumcorps Marsch Mellows" aus Darmstadt entflammte ein Trommelfeuerwerk. Als nächste Überraschung kam die Lampertheimer Stimmungskanone Barbara Boll in die Narrenarena. Das Publikum raste, der Saal kochte. Und das gemeinsam gesungene Lied "Über den Wolken" machte den Partyrausch komplett.