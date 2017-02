Narren werben für Völkerverständigung

In Feierlaune: Das Lampertheimer Publikum bekam einiges geboten - und machte auch (meistens) gerne mit.

Dazu gehört Mut: Tanzmariechen Carolin Bubel legte ihren ersten Auftritt nach nur drei Tagen Training hin. Auch andere Akteure feierten bei der LKV-Narrenschau in der Zehntscheune Premiere.

Lampertheim. Wohl selten fanden bei einer Narrenschau des Lampertheimer Karneval Vereins (LKV) so viele Premieren statt. Denn in der nicht ganz ausverkauften Zehntscheune schickte Sitzungspräsident Lutz Krieger nicht nur seine Jugendtanzgruppe "Lollipops" auf die Bühne, sondern auch Tanzmariechen Carolin Bubel, die nach nur drei Tagen Training ihren Erstauftritt absolvierte. Dazu schmetterte Klaudia Karg gemeinsam mit der Bürstädterin Renate Wittner die urkomische Fassung vom "Gutselstand von der Darmstädter Höh'". Mit Zugaberufen und einer närrischen Rakete wurde ihr kunterbuntes Kokolores-Lied vom Publikum belohnt.

Erster Höhepunkt der mit Verspätung gestarteten Narrenparty war der Einzug der Hoheiten aus Bürstadt und Lampertheim. Ihre Lieblichkeit Ann-Cathrin I., die aus Bürstadt in Begleitung von Vereins AG-Präsidentin Sandra Beilmann, Schriftführer Ottmar Höhn und einem BFC-Gardemädchen gekommen war, warb für die "Völkerverständigung" zwischen den Städten. Ihren närrischen Glanz verströmte auch Stadtprinzessin Christiane II., die mit großem CC Rot-Weiß-Gefolge ihre Untertanen begrüßte und stürmisch gefeiert wurde.

Nach einer Schunkelrunde mit Musiker Jens Huthoff brachte die Showtanzgruppe "Lunatics" die Bühnenbretter zum Glühen. Mit einem spektakulären Auftritt im Gleichschritt huldigte die zehnköpfige Showtanzgruppe Freund Jokus und riss die Narren von den Stühlen. In ihrer fetzigen Choreographie fehlten weder akrobatische Einlagen noch witzige Showelemente.

Auch wenn die Zuschauerbeteiligung manchmal etwas zu wünschen übrig ließ, gelang es Jens Huthoff immer wieder, durch einschlägige Mit-Mach-Songs die Stimmungskurve nicht absinken zu lassen. Die zeigte beim originellen Sketch "Sparmaßnahmen im Altersheim" ebenso nach oben wie beim hoch dekorierten Männerballett der Ruchemer Schlosshogger. Das "schwebte" zum "Schneewalzer" über die Bühne und tanzte sich mit unterschiedlichsten Schrittfolgen zu klassischen, modernen und irischen Folkklängen direkt in die Herzen des Publikums.

Während hinter der Theke Stadtrat Jens Klingler schuftete und die Barmannschaft für flüssigen Nachschub sorgte, traf der selbst ernannte Stimmungssänger "Kalli aus Mallorca", alias Karl-Heinz Gauckel, mit seinem Playbackauftritt nicht den Nerv des Publikums. Auch der tiefere (Un)-sinn des Sketches, mit dem das eigene LKV-Männerballett "Chicken Wings" auftrat, blieb manchem Zuschauer verborgen.

Doch einmal mehr sorgte Jens Huthoff mit musikalischen Stimmungsraketen für närrische Ausgelassenheit. Die ersten Tänzer erschienen zu "Völlig losgelöst" und "Rock me" auf dem Parkett.

Mit einem (Papp)-Schulbus fuhren die "Gassebuwe" vom HCV Hassloch auf die Bühne. Die Vize-Pfalzmeister von 2011 trieben mit ihrer Show nicht nur den eigenen Puls in die Höhe, sondern sorgten mit ihrer spritzigen, kreativ-frechen Einlage für Herzrasen beim Publikum. Die neun "Grazien", die auf der kleinen Bühne manchmal kaum Platz hatten, wurden samt ihrer Trainer Melanie Gensheimer und Daniel Kammel euphorisch gefeiert. Zum ersten Mal in Lampertheim, grüßten sie mit "Ahoi" und wurden nicht nur lautstark und nachdrücklich zu einer Zugabe aufgefordert, sondern heimsten auch noch eine Zuschauerrakete in fünf Stufen ein.

Völlige Begeisterung lösten auch Danny Dietrich und Alexander Link aus. Die "Zwei steppenden Deppen" der Ruchheimer Schlosshogger entpuppten sich als echte Entertainer. In Windeseile wechselten sie zu "Mikaela", "I'm looking for Freedom", "Herzilein" oder Tina Turner Songs die Kleidung und schmetterten die jeweiligen Textzeilen.

Dabei kamen ihre Garderobieren wahrscheinlich ebenso ins Schwitzen wie die Künstler selbst. Ohne Zugabe wurden die "steppenden Deppen" jedenfalls nicht vom närrischen Publikum in die Nacht entlassen.