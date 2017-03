Naturschützer wählen Vorstand

Lampertheim. Zu Vorstandswahlen und Bilanzziehung hatte der NABU Lampertheim kürzlich seine Mitglieder eingeladen. Die Teilnahme von Interessierten trotz 500 Mitgliedern war jedoch überschaubar.

Die Vorsitzende Andrea Hartkorn ließ als Erstes mit Gernot Diehlmann einen Versammlungsleiter wählen, ehe die Tätigkeitsberichte folgten. Gerd Will, zuständig für den Naturschutz von Amphibien und Vögeln, stellte in seinem Bericht die Klage, dass zu wenig Vögel gesichtet werden, in den Vordergrund. Von den 167 aufgehängten Nistkästen war aktuell nur etwa ein Viertel belegt. Experten der Vogelkunde hätten als Grund das Ausbleiben von Zugvögeln zur Überwinterung ausgemacht. Das zu feuchte Wetter in der Brutzeit habe seiner Beobachtung nach auch erhebliche negative Folgen für die Jungvögel gehabt. Den Rückgang der Uferschwalben führt er auf das Verfüllen von Kiesgruben zurück. "Ihnen fehlen einfach die Brutstätten", stellt er fest. Bei den Amphibien sieht er positiv, dass die Waldstraße in der Krötenwanderzeit gesperrt wurde und so eine gefahrlosere Überquerung möglich ist.

Klaus Feldhinkel, unter anderem zuständig für die Grube Feuerstein, die Storchenstation und die Pflanzentauschbörse, listete in seinem Bericht auch die Exkursionen auf. So waren die Vogelstimmenwanderungen immer gut besucht, dazu kamen auch botanische Exkursionen oder die populäre "Badnight", bei der in den Abendstunden die Fledermäuse und die Abendsegler beobachtet werden konnten. 40 bis 50 Teilnehmer hatten sich dort eingefunden.

In der Grube Feuerstein wurde der Teich vergrößert, darüber hinaus hat ein Imker seine Bienenkästen aufgestellt. Als besonders gelungen bezeichnete er einen Gottesdienst in der Grube unter dem Motto "Tag der Schöpfung". Der sehr gut besuchte Gottesdienst bot auch die Gelegenheit, für den Naturschutz zu werben. Breiten Raum nahm die Instandsetzungen und Pflege der Anlagen in seinen Ausführungen ein. Mitglieder und Freunde bat er um Mithilfe nach dem Motto "Es gibt immer was zu tun".

Anke Diehlmann ist für die Jugendarbeit zuständig. Acht bis zwölf Jahre sind die Kinder, und etwa zehn Kinder umfasst die Gruppe. Zahlreich waren die Aktivitäten. So wurden Nistkästen gebaut, oder es wurde Kräuterbutter aus selbsgesuchten Pflanzen hergestellt. In der Grube Feuerstein wurde ein Familientag veranstaltet, der über 60 Teilnehmer anzog. Darüber hinaus wurde den Grundschulen die Zusammenarbeit in Sachen Naturkunde angeboten, was auch genutzt wurde. Auch eine Exkursion zu einem Sammler von Exponaten aus der Steinzeit gehörte dazu. Andrea Hartkorn berichtete aus dem Arbeitskreis Agenda 21. So wurde eine Wildrettungsinsel in der Bonaue geschaffen, die nun begrünt wird. Auch das Blühflächenprogramm ist erfolgreich. Landwirte und Privatpersonen stellen kleinere Flächen wie Randstreifen oder schlecht bearbeitbare Dreieckflächen zur Verfügung, die eingesät und letztendlich zur Insektenvielfalt beitragen. Kritik übte sie am Zustand des Stadtwaldes. Hier forderte sie ein neues Konzept. Gespräche mit den Verantwortlichen hätten schon be- gonnen, wissenschaftliche Unterstützung wurde dabei eingebunden.

Solider Entwicklung der Kasse

Der Kassenbericht von Dieter Melchior zeigt eine solide Entwicklung. Gespart wird weiterhin auf die anstehende Generalsanierung des Vereinshauses in der Storchenstation. Nach einstimmiger Entlastung des Vorstands übernahm Diehlmann die Wahl per Akklamation. Zur Vorsitzende wurde einstimmig Andrea Hartkorn wieder gewählt. Auch Klaus Feldhinkel als stellvertretender Vorsitzender erhielt alle Stimmen. Die weiteren Wahlen verliefen problemlos.

Unter Verschiedenes teilte Melchior mit, dass er in den Arbeitskreis Stadtumbau eingeladen worden ist. Sein Anliegen ist dabei, ökologische Schäden zu verhindern. Andrea Hartkorn stellte anhand eines Flyers das Jahresprogramm des NABU vor. Dazu gehören auch wieder ein "Tag der offenen Tür", die Pflanzentauschbörse, die Badnight und botanische Exkursionen. Abschließend wurde intensiv über notwendige Reparaturmaßnahmen diskutiert. n Wahlen: 1. Vorsitzende Andrea Hartkorn, 2. Vorsitzender Klaus Feldhinkel, Schriftführerin: Anke Diehlmann, Schatzmeister: Dieter Melchior, Beisitzer: Stephanie Ackermann, Ralf Gerlach, Kassenprüfer: Gernot Diehlmann, Walter Liesewitsch. zg