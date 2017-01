Neckartal feiert 25. Geburtstag

"More Than Seattle" spielen zum Jubiläum im Neckartal. © jr

Lampertheim. Die Gaststätte Neckartal (Alte Viernheimer Straße 8) unter Leitung von Rüdiger Strubel feiert ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem Live-Auftritt der Band "More Than Seattle" am Samstag, 14. Januar, ab 20 Uhr.

Am 5. Januar 1992 übernahmen Bernd "Schepper" Schäfer, Freddy Pons und Rüdiger "Ritze" Strubel das Neckartal, damals noch ausgestattet mit vier Bundeskegelbahnen. Nach und nach wurde das "Tal" immer wieder umgebaut, bis es, laut Strubel, zu einem beliebten Treffpunkt für junge und junggebliebene Menschen wurde.

Freddy Pons stieg nach wenigen Jahren aus, Schepper im Jahr 2000. Seitdem betreibt Strubel das Tal alleine. Zum Jubiläum spielen "More Than Seattle" Rockklassiker der 90er Jahre , unter anderem Hits von Pearl Jam, Soundgarden, Bon Jovi und Foo Fighters. Außerdem verspricht Strubel "ein paar Überraschungen für die vielen Stammgäste". Der Eintritt ist wie immer frei. zg