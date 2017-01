„Neckartal ist eine Institution“

Lampertheim. Schon im Vorfeld hatte Pächter Rüdiger "Ritze" Strubel damit gerechnet, "dass der Laden gerammelt voll wird". Und so war es denn auch. Der Kneipier feierte am Samstagabend mit dem Szenelokal Neckartal sein 25. Jubiläum.

Noch etwas mitgenommen vom Fußballspielen beim AH-Turnier des TV Lampertheim, aber gut gelaunt, begrüßte Strubel die große Gästeschar. Auch zahlreiche Fußballkollegen der "Soma" trafen nach und nach im Neckartal ein.

"Der schönste Platz ist immer an der Theke", meinten viele Gäste und feierten dort in lockerer Runde, darunter vorwiegend Stammgäste, die in gemeinsamen Erinnerungen schwelgten.

"Das Neckartal ist schon eine Institution in Lampertheim", stellte Frank Hurrle fest. Am Jubiläumsabend erinnerte er sich daran, wie er zu früheren Zeiten im Lokal Tischkicker spielte. Als eine gute Sache wertete der Lampertheimer Musiker, dass Bands, die im Neckartal auftreten, auch die Möglichkeit zum Proben gegeben wird.

"Als Musikfan komme ich öfter ins Neckartal", erzählte Norbert Maischein und fügte hinzu: "Ich freue mich, dass sich das Tal hält und wir Livemusik hören können - auch mal ausgefallene Bands." Außerdem begrüße er, dass hier einige Vereine ihren Stammtisch haben. "Ich hoffe, dass Ritze noch lange durchhält und das Neckartal uns erhalten bleibt."

Fußballspieler Andreas Lentz hatte am Samstagmittag noch mit "Ritze" in der "Soma" gekickt, bevor es ihn abends ebenfalls ins Neckartal zog. "Ich komme jahrelang hierher", bekräftigte der Fußballer. Und er geriet ins Schwärmen: "Der Mittwoch ist der Tag hier. Denn jeden Mittwoch nach dem Training haben wir hier unseren Treffpunkt."

Gratulation kam auch von der Lampertheimer Sängerin Barbara Boll: "Ich wünsche Ritze und seinem Team alles Gute. Das Neckartal war und ist für mich der Ort meiner musikalischen Anfänge mit Band und schon immer ein Ort, an dem drei Generationen gemeinsam an der Theke sitzen. Das ist meiner Meinung nach unerreicht. Das Neckartal ist nicht aus Lampertheimer wegzudenken." Passend zum Jubiläum spielte die Band "More Than Seattle" Rocksongs der 90er Jahre. roi