Neubau von Kita und Tankstelle

Lampertheim. Der Sozialausschuss ist diese Woche vorgeprescht, kommende Woche befassen sich die anderen beiden Fachausschüsse mit dem Bebauungsplan Gleisdreieck und dem geplanten Bau einer neuen Kindertagesstätte an der Ringstraße. Außerdem wird im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss am Dienstag, 28. März, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Stadthauses über den Bebauungsplan zur Errichtung einer Tankstelle an der Neuschloßstraße beraten.

Dem Haupt- und Finanzausschuss liegt zur Sitzung am Mittwoch, 29. März, 19 Uhr, unter anderem ein Informationskonzept der Verwaltung zum bevorstehenden Beitritt der Stadt zum Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) vor. Dieses zielt vor allem auf die individuelle Beratung, da sich bei der Müllentsorgung von Haushalt zu Haushalt jeweils andere Belange ergäben. Der Ausschuss entscheidet auch über die Vergabe der Vereinsförderpreise und die Verleihung von sechs Sportplaketten. urs