Neue Königin gesucht

Lampertheim. "Spargelkönigin gesucht!!!", betitelt der Lampertheimer Spargelrat eine Pressemitteilung, in der auf das Ende der Regentschaft von Stefanie II. verwiesen wird. Demnach werde eine Nachfolgerin gesucht, die zur Eröffnung des Spargelfestes inthronisiert werden soll. Die Anwärterinnen für das Amt der Spargelkönigin sollten zwischen 18 und 30 Jahre alt sein, in Lampertheim wohnen und sich der Lampertheimer Spargelkultur verbunden fühlen.

Darüber hinaus erforderten die jährlich rund 70 Termine der Spargelkönigin mit Schwerpunkt in der sommerlichen Hochsaison Engagement und ein gewisses Maß an zeitlicher Flexibilität. Finanzielle Aufwendungen, wie etwa Ausstattungskosten, müsse die neue Spargelkönigin jedoch nicht befürchten.

Charmante Botschafterin

Nach Auffassung des Spargelrates kommt der Lampertheimer Spargelkönigin die Rolle der charmanten Repräsentantin und werbewirksamen Botschafterin für Lampertheim und die gesamte Region zu. Neben zahlreichen Auftritten in Lampertheim habe die Spargelkönigin 2016, Stefanie II., viele Termine im Umkreis absolviert, um für ihre Heimatstadt zu werben. Besondere Höhepunkte seien der Mannheimer Maimarkt, der Besuch der "Internationalen Grünen Woche" in Berlin, die Festzüge in der Region und ein Empfang des Hessischen Ministerpräsidenten.

Im Laufe ihrer Amtszeit hat die Spargelkönigin laut Spargelrat nicht nur unterschiedliche Veranstaltungen besuchen und interessante Kontakte knüpfen, sondern auch neue Erfahrungen sammeln können, die ihre persönliche Entwicklung förderten.

Interessierte Kandidatinnen können sich ab sofort mit einem tabellarischen Lebenslauf und einer aktuellen Fotografie beim Spargelrat bewerben. Auch Bewerberinnen aus den vergangenen Jahren sind eingeladen, erneut für das Amt der Lampertheimer Spargelkönigin zu kandidieren. Ansprechpartner ist der Fachbereich Kultur, Dirk Eichenauer, Telefon 06206/9 35-2 33, oder per E-Mail an d.eichenauer@lampertheim.de. zg