Neue Kurse bei der Vhs

Lampertheim. Die Volkshochschule Lampertheim bietet im Fachgebiet "Arbeit und Beruf" EDV-Kurse an, bei denen noch Plätze frei sind. Für das Programm Excel beginnt ein Kurs am Freitag, 3. März, um 16 Uhr. Er geht an fünf Nachmittagen jeweils bis 19 Uhr. In diesem Kurs geht es um die die grundlegenden Arbeitsschritte zur Erstellung von Tabellen und ähnlichem. Die Teilnehmer sollten Windows-Grundkenntnisse haben.

"Ahnungslose" sind hier richtig

Wer überhaupt noch keine Ahnung hat, ist im "Computerkurs für Anfänger" richtig: Ab Mittwoch, 8. März, geht es an vier Vormittagen von 9 bis 12 Uhr um die grundlegenden Kenntnisse. Ziel ist es, die grundlegenden Funktionen von Windows, den Umgang mit der Maus und erste Schritte der Textverarbeitung kennen zu lernen. Themen des Kurses sind unter anderem der Umgang mit Maus und Fenstern, die Symbolleisten und deren Funktionen sowie Anwendersoftware.

Nähere Auskünfte gibt es in der Geschäftsstelle der Volkshochschule unter den Telefonnummern 06206/935-207, -364 und -369 und im Rathaus-Service. red/bur