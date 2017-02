Lampertheim. Die Volkshochschule bietet im Fachgebiet "junge vhs" einen neuen Kurs Qi Gong und Taiji für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an. Er beginnt am Montag, 6. März, 15.50 bis 16.50 Uhr.

Durch Übungen soll die Wahrnehmung des eigenen Körpers geschult werden. Insbesondere wird intensiv an koordinierten Bewegungen gearbeitet. Dabei fließen Qi Gong- und Taiji-Elemente in die Übungen ein. Das Ziel: Die Kinder sollen eine gute Körperhaltung beim Sitzen, Stehen und Gehen bekommen und darüber hinaus Freude an Bewegung haben.

Nähere Auskünfte erhalten Interessierte bei der Geschäftsstelle der vhs (Telefon: 06206/935-207/-364/-369), im Rathaus-Service, Haus am Römer, Domgasse 2, oder im Internet unter www.lampertheim.de. zg