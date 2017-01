Neuer Weg zum Fachabitur

Lampertheim. Eine "tolle Nachricht für unsere Schule, den Schulstandort Lampertheim und die jungen Menschen in der Region" hatte Schulleiterin Gabriele Polzin gestern zu verkünden. Nach mehrjährigem Bemühen hat die Elisabeth-Selbert-Schule (ESS) jetzt vom Kultusministerium die Erlaubnis erhalten, ab dem kommenden Schuljahr die zweijährige Fachoberschule Form A mit den Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik sowie Wirtschaft und Verwaltung anzubieten. Bisher mussten Realschüler aus dem Ried, die nach der Mittleren Reife auf diesem Weg die Fachhochschulreife erlangen wollten, nach Bensheim auf die Karl-Kübel-Schule wechseln.

Trend zu höherem Abschluss

Mit dem neuen Angebot können die Schulen in Lampertheim, die sich nach Angaben Polzins ohnehin intensiv darum bemühen, für jeden Jugendlichen nach dem ersten Schulabschluss einen passenden Weg zu finden, den jungen Menschen eine weitere Option bieten. Die Schule trägt damit auch dem generellen Trend Rechnung, dass Jugendliche einen immer höheren Bildungsabschluss anstreben, ehe sie in den Beruf einsteigen.

Fachoberschule Form A Die neue Schulform startet mit Beginn des Schuljahres 2017/18. Sie kann in den Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaft und Verwaltung absolviert werden. Voraussetzung ist ein Mittlerer Abschluss (Mittlere Reife) mit mindestens befriedigenden Leistungen in zwei Hauptfächern (Deutsch, Englisch, Mathematik). In keinem dieser Fächer dürfen die Leistungen schlechter als ausreichend sein. Die Anmeldung erfolgt über die abgebende Schule. Der Antrag ist bis 31. März zu stellen. Anmeldeformulare und Infos im Sekretariat, Carl-Lepper-Straße 1, und unter www. elisabeth-selbert-schule-lampertheim.de. Über das gesamte Bildungsangebot der ESS können sich interessierte Schüler und Eltern bei einem Infoabend am Donnerstag, 2. Februar, ab 18 Uhr im MediaMaxx der Schule informieren. swa

Die Fachoberschule Form A, kurz: FOS A-Form, verbindet eine fachtheoretische und eine fachpraktische Ausbildung in dem jeweiligen Schwerpunkt. Das Besondere: Im ersten Jahr absolvieren die Schüler an drei Tagen pro Woche ein Betriebspraktikum und gehen nur zwei Tage in die Schule. Im zweiten Jahr haben sie Vollzeit-Unterricht und legen am Ende eine zentrale Abschlussprüfung in Deutsch, Mathematik, Englisch und dem gewählten Schwerpunktfach ab. Jugendliche, die diese Fachoberschule erfolgreich abschließen, erhalten die Fachhochschulreife und können anschließend ein Studium an jeder Hochschule, jeder Dualen Hochschule oder auch ein Bachelorstudium an einigen ausgewählten Universitäten aufnehmen. Oder sie können eine klassische Berufsausbildung absolvieren, für die ihr Realschulabschluss noch nicht gereicht hat.

Bisher konnten Schüler der ESS nur in mindestens drei Jahren zur Fachhochschulreife gelangen: entweder über eine vollschulische, zweijährige Assistentenausbildung und ein anschließendes weiteres Jahr in der Fachoberschule Form B oder über die Duale Ausbildung plus ein Jahr FOS B. Mit der FOS A erhöhen sich nach Angaben von Stefanie Richter (Leiterin der Abteilung Wirtschaft und Verwaltung an der ESS) für die Jugendlichen die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden - gerade auch im gehobenen Dienst der öffentlichen Behörden, in der Finanz- oder Arbeitsverwaltung sowie bei der Polizei.

Einen Praktikumsbetrieb oder eine -behörde sollen sich die Schüler nach Möglichkeit selbst suchen, wenngleich die Schule dabei unterstützen und auf bewährte Partner zurückgreifen kann. In dem Praktikum, dessen Inhalte durch die Schule geregelt und überprüft werden, sollen die Schüler betriebliche Grundprozesse und rechtliche Rahmenbedingungen in der Berufswelt kennenlernen. Hinzu kommt - je nach Schwerpunkt - eine Einführung in die Firmen- oder Verwaltungs-IT oder ins Rechnungswesen. Im zweiten vollschulischen Jahr werden die theoretischen Inhalte vertieft.