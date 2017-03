Neues „Flitze Feuerstein“ mitgestalten

Lampertheim. Das Spielmobil "Flitze Feuerstein" startet am Montag, 13. März, in die Saison 2017. Da das alte Spielmobil in die Jahre gekommen ist und nun in Rente geschickt wurde, legt die Jugendförderung mit einem neuen Fahrzeug los.

Über die Wintermonate wurde bereits begonnen, das neue Vehikel teilweise umzubauen. Dieser Umbau ist auch weiterhin in Arbeit. Die Lampertheimer Kinder sind dazu aufgerufen, sich an der Gestaltung des Spielmobils zu beteiligen.

Hierzu bringen die Mitarbeiter des Spielmobils bei ihren Einsätzen in Lampertheim und den Stadtteilen einen Malwettbewerb mit. Das Motto des Wettbewerbs lautet "Flitze Feuerstein und ich". Ob Motive mit einem Spielgerät, wie Roller, Fahrrad oder ähnlichem, oder beim Basteln, Spielen, Rennen, Fangen, Verstecken, Tanzen, Hüpfen, ganz egal. Der eigenen Fantasie werden hier keine Grenzen gesetzt. Auf jeden Fall ist sicher: Die zehn besten Kinderzeichnungen werden am Mittwoch, 20. September, im Rahmen des Weltkindertages prämiert und kommen auf das Spielmobil.

Nächster Termin am 3. Mai

Wer also Lust hat, sich am Malwettbewerb zu beteiligen, kann einfach zu den Aktionen kommen und sich eine Malvorlage abholen. Mitmachen können alle Kinder aus Lampertheim und den Stadtteilen bis zwölf Jahre. Start der Aktionen ist Montag, 13. März, auf dem Schulhof der Schillerschule. Dort ist dann der Treffpunkt für eine ausgelassene Spiel- und Bastelzeit. Es darf nach Lust und Laune mitgemacht werden. Die Aktion findet von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt (und muss bei Regen leider ausfallen). Für Fragen steht die Jugendförderung unter 06206/935312 und per Mail jugendfoerderung@lampertheim.de zur Verfügung.

Der nächste Termin in der Schillerschule ist dann Mittwoch, 3. Mai. Auch über den Veranstaltungskalender der Stadt Lampertheim können die Termine des Spielmobils eingesehen werden. zg