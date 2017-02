Neugier auf Gottes Wort reicht aus

Hofheim. Seit einiger Zeit besteht bei der evangelischen Kirchengemeinde Hofheim ein Bibelgesprächskreis, der sich einmal im Monat mittwochs um 19.30 Uhr im Gemeindehaus trifft. Die Zusammensetzung ist unterschiedlich: Es gibt Teilnehmer, die immer dabei sind, andere kommen, wenn sie Zeit und Interesse haben. Dadurch bewahrt sich der Gesprächskreis einen offenen, einladenden Charakter. Wenn immer wieder neue Leute hinzukommen, gibt es auch immer wieder neue Perspektiven und Ideen. Jeder kann seine Fragen, Vorstellungen und Erfahrungen mit dem jeweiligen Bibeltext einbringen.

"Ich bin froh, dass dies bislang in offener Atmosphäre geschieht", meint Pfarrer Holger Mett. So gebe es Teilnehmer, die noch nie in der Bibel gelesen hätten. Andere wiederum blickten schon auf eine lange Erfahrung im Umgang mit der Bibel zurück. Alles, was man braucht, ist Neugier", wirbt Pfarrer Mett für dieses Angebot, zumal keine Erfahrung mit der Bibellektüre erforderlich ist und auch nichts vorbereitet werden muss.

Nach der Verlegung von bislang donnerstags auf Mittwoch hofft Mett darauf, dass die bisherigen Teilnehmer auch am neuen Termin Zeit haben. fh