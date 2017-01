Neujahrsempfang mit guten Vorsätzen

LAMPERTHEIM. Mit guten Vorsätzen für das neue Jahr ist es immer so eine Sache. "Ich verzichte daher mal darauf zu fragen, wer seine schon nach einer Woche wieder gebrochen hat", lachte der Pressewart des Odenwaldklubs (OWK), Marius Schmidt, beim Neujahrsempfang seines Vereins. Doch wer sich selbst mehr Bewegung, mehr Genuss oder mehr Kultur verordnet hat, sei beim OWK "genau richtig."

Am vergangenen Sonntag blickten die Wanderfreunde des OWK in ihrem Vereinsheim auf das anstehende Jahr hinaus. "Wir haben viel vor im Jahr 2017", erläuterte Schmidt. Als besondere Höhepunkte hob er das Fischessen am Karfreitag, das Pappelfest oder das Herbstfest hervor.

Vielfältiges Programm für 2017

Nahezu 20 Wanderungen, bei denen jeder Lampertheimer mitlaufen kann, auch ohne OWK-Mitglied zu sein, seien in diesem Jahr geplant. Besondere Aufmerksamkeit verdiene dabei die Walderlebnistour mit dem Waldpädagogen Mirko Klein im Juni. Energieried und die Volksbank Darmstadt Südhessen hatten diese Wanderung durch eine großzügige Spende möglich gemacht.

Ferner gehen die Touren des OWK in diesem Jahr nach Ladenburg, nach Lorsch oder nach Mannheim. "Wir sind zu Fuß, auf dem Rad und mit dem Bus unterwegs", wies Pressewart Marius Schmidt auf die Vielseitigkeit des Angebots hin. Die Mitgliederzahlen des OWK sind dabei heute höher als vor fünf Jahren. Der Klub wertet dies als Zeichen, auf dem "richtigen Weg zu sein."

Auch am Klubheim des Vereins steht eine Veränderung an. Insbesondere an Kinder und naturinteressierte Menschen richtet sich der Barfußpfad, der im Frühjahr angrenzend an den Spielplatz entstehen soll.

Ebenfalls unter den Gästen weilten Erster Stadtrat Jens Klingler und Bürgermeister Gottfried Störmer. Letzterer dankte dem Odenwaldklub für seine Arbeit und stellte fest: "Der Verein strotzt vor Aktivität."

Zum Abschluss bereicherte ein Vortrag von Ulrich Guldner von der Bürgerinitiative BILA den Nachmittag. Er verdeutlichte die Gefahr der C-Trasse auch für den OWK: "Das Vereinsheim des OWK läge, wenn die C-Trasse kommt, nur 120 Meter von der dann stark befahrenen Strecke entfernt", unterstrich Guldner. zg