Niederlage für F1-Kicker

Lampertheim. Die F1-Fußballer des TV Lampertheim haben ihr Auswärtsspiel bei Starkenburgia Heppenheim mit 1:3 verloren.

Bei frühlingshaften Temperaturen befand sich wohl der eine oder andere Spieler noch im Winterschlaf. Von Beginn an ließen einige Akteure Laufbereitschaft und Einsatz vermissen. Auch das gewohnte Passspiel konnte nicht angewendet werden, was Trainer Thorsten Schott zunehmend Sorgenfalten bereitete. Ein schwacher Auftritt der Gastgeber wurde mit einer noch schwächeren Darbietung der TVL-Jungs überboten. Zunächst lief allerdings alles nach Plan. Leard Pangjaj setzte sich nach einem langen Abschlag von Keeper Fulvio Miglionico durch und sorgte für die 1:0-Führung. Danach wurde nur noch gebolzt. Ein Fehlpass reihte sich an den nächsten, was zu zwei unnötigen Toren der Heppenheimer zur 2:1-Pausenführung führte.

In der Halbzeitpause fand Trainer Thorsten Schott deutliche Worte, die zumindest Teile der Mannschaft erreichten. Zwar ließen die Gäste auch in der zweiten Halbzeit ihr Kombinationsspiel vermissen, aber nun wurde gekämpft. Allerdings gelang den Kreisstädtern in der ersten Drangphase der Turner das 3:1. Wilde Angriffswellen wurden nun auf das Heppenheimer Tor gefahren, dabei sprang jedoch nichts Zählbares heraus. Ein Lattentreffer von Collin Bauer sowie ein Weitschuss von Leandro Schott, der knapp vorbeizielte, waren noch die besten Gelegenheiten, um das Spiel zu drehen.

Für den TV Lampertheim spielten: Fulvio Miglionico, Collin Bauer, Loris Walter, Leandro Schott, Leard Pangjaj, Jakob Haaf, Alessio Saitta und Ricardo Murgia. fh