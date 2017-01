Noch besser kicken lernen

Fußballschule im Hüttenfelder Sportpark am Hegwald. © ron

Hüttenfeld. Die FFH-Fußballschule bietet vom 3. bis 7. April einen neuen Kurs an. Nach eigenen Angaben haben weit über 23 000 Kinder und Jugendliche die rund 550 Fußballkurse besucht. Geleitet wird die Fußballschule vom früheren Fußballprofi Markus Husterer, der in Absprache mit dem Stützpunktleiter in Hüttenfeld, Uwe Wolf, täglich an der Entwicklung der FFH-Fußballschule arbeitet.

Die Kurse sind für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren ausgelegt, die Spaß und Freude am Fußballspielen haben. Die Teilnehmer treffen gegen 9.30 Uhr am Stützpunkt Sportpark am Hegwald ein und können nach dem Trainingstag (einschließlich Mittagessen) um 15.30 Uhr wieder abgeholt werden. Die jungen Kicker durchlaufen in dieser Zeit mehrere Trainingsstationen. Die Ausrüstung mit Trikots, Hosen und Stutzen wird gestellt. Außerdem bekommen die Teilnehmer zu Drittligapartien freien Eintritt.

Toleranz und Fair Play

Die FFH-Fußballschule verfolgt nicht nur ein fußballerisches Ziel, sondern kümmert sich auch um das Sozialverhalten der Kinder. Aspekte wie Integration, Toleranz und "Fair Play" werden in den Kursen ebenso geschult. Dabei wird das Sozialverhalten der Kinder gefördert und im Zuge dessen das "Fair-Play-Kid der Woche" gekürt.

Der Preisträger, der sich durch besonders sozial vorbildliches Verhalten gegenüber Trainern und Mitspielern hervorgetan hat, erhält das "Fair-Play"-Trikot und zusätzlich fünf VIP-Tickets und Parkscheine für ein Heimspiel des FSV Frankfurt in der Dritten Liga. ron