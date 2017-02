Noch ein zehnter Geburtstag

Lampertheim. Der Seniorenbeirat der Stadt Lampertheim hat dem Sozialausschuss in dessen jüngster Sitzung Bericht erstattet. Die Vorsitzende Gerline Hellmuth konnte wieder auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken, in dem der Beirat sowohl die Interessen der älteren Mitbürger vertreten als auch in der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule aktiv mitgearbeitet hat.

Ein großes Ereignis war das zehnjährige Bestehen der Begegnungsstätte, das im Februar gefeiert wurde. Bei den fünf Routinetreffen des Beirats standen die Jahresplanung sowie die Kontaktpflege zum Kreisseniorenbeirat und zur Landesseniorenvertretung im Mittelpunkt. Außerdem berichtete Hellmuth von einer Fortbildung, bei der drei Seniorenbeiratsmitglieder durch die Polizei zu zertifizierten Sicherheitsberatern für Senioren ausgebildet wurden. Des Weiteren listete Hellmuth die Veranstaltungen auf, die längst zum festen Jahresablauf in der kommunalen Seniorenarbeit gehören und zu denen der Beirat seinen Beitrag leistet: Seniorennachmittag beim Spargelfest, Tagesausflug, Grillfest bei den Naturfreunden, Teilnahme am Freiwilligentag, monatliche Referate in der Begegnungsstätte, Skatturniere, PC-Kurse, Weinprobe und ähnliches.

Im Herbst kann der Seniorenbeirat auf sein zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Ein passendes Jubiläumsfest solle organisiert werden, kündigte Hellmuth an und dankte der Stadt für die Unterstützung. swa