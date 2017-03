Noch kein Urteil gefällt

Lampertheim/Darmstadt. Wegen der Erkrankung einer Schöffin konnte der Prozess gegen einen 25-Jährigen aus Zwingenberg vor dem Darmstädter Landgericht gestern nicht fortgesetzt und mit einem Urteil beendet werden. Kammervorsitzender Jens Aßling setzte den Termin kurzfristig ab. Voraussichtlich am Dienstag, 28. März, wird die Hauptverhandlung mit dem Vortrag des Gutachtens durch den Rechtsmediziner fortgesetzt.

Der Angeklagte hat bereits am ersten Prozesstag zugegeben, den Ex-Freund seines Bekannten aus Lampertheim im September 2014 mit einem Küchenmesser in den Hals gestochen zu haben. Dabei durchtrennte er dessen Halsschlagader. Er habe den Mann "außer Gefecht setzten wollen", da er sich von ihm bedroht gefühlt habe, so seine Aussage. Der Gerichtspsychiater attestierte ihm eine "schizotypen Persönlichkeitsstörung", die zu einer erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit geführt habe. Es bestehe Wiederholungsgefahr.

Der Sachverständige stellte eine Unterbringung des 25-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik in das Ermessen des Gerichts. sg