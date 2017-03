Noch viele Schritte auf dem Weg zur Inklusion

Lampertheim. Um sich gemeinsam für die Rechte von Menschen mit Behinderung stark zu machen, fanden sich im Februar vor 50 Jahren in der damaligen Pestalozzischule einige engagierte Bürger ein und gründeten die "Lebenshilfe Lampertheim und Ried". Viele ihrer Pläne konnten in den vergangenen Jahrzehnten realisiert werden. Doch noch immer gilt es, Überzeugungsarbeit zu leisten.

Am Samstagmorgen hatten sich zahlreiche Gratulanten in der St.-Andreas-Kirche eingefunden, um das Jubiläum zu begehen. In seiner Begrüßung ging Lebenshilfevorsitzender Günther Baus auf das gesellschaftliche Umfeld vor 50 Jahren ein. Die Bevölkerung hatte die Zeit des Nationalsozialismus miterlebt und den Umgang der NS-Machthaber mit behinderten Menschen. Nun entstand der Wunsch, Menschen mit Handicap Fürsorge zukommen zu lassen, doch Kontakt wurde wenig mit ihnen gepflegt. Es habe viel Unsicherheit darüber gegeben, so Baus, wie man mit jemandem umgehen solle, der körperliche oder geistige Beeinträchtigungen aufwies. Wohnheime, Sonderschulen und Werkstätten entstanden zumeist entfernt in Stadtrandlage.

Vieles habe sich seither geändert, in den Köpfen der Menschen habe auch aufgrund der Arbeit von Behindertenverbänden und Vereinen wie der Lebenshilfe ein Umdenken stattgefunden. Doch es gebe immer noch viel zu tun, erklärte Baus. Gerade in Bezug auf die Arbeitswelt und Freizeitgestaltung.

Die Ausstellung Die Ausstellung in der Alfred-Delp-Kapelle ist noch bis zum 31. März zu sehen. Öffnungszeiten: Freitag, 17. März, 17 bis 20 Uhr; Samstag, 18. März, 10 bis 13 Uhr; Sonntag, 19. März, 10 bis 14 Uhr; Freitag, 24. März, 17 bis 20 Uhr; Samstag, 25. März, 10 bis 13 Uhr; Sonntag, 26. März, 11.30 bis 14 Uhr; Freitag, 31. März, 16 bis 18 Uhr; Öffentliche Führungen: Freitag, 17. März, 18.00 Uhr; Freitag, 24. März, 18 Uhr; Freitag, 31. März, 17 Uhr Führungen für Gruppen ab 10 Personen sind nach telefonischer Absprache auch an anderen Terminen möglich - Telefon: 06206/9 44 50 (Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr). off

Gastrednerin bei der Feier war die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Ulla Schmidt. Es habe bis in die 70er Jahre hinein gedauert, bis der damalige Kanzler Willy Brandt erstmals Menschen mit Behinderung als Mitbürger bezeichnet habe, erinnerte sie sich. Vieles von dem, was der Niederländer Tom Mutters, der die Lebenshilfe 1958 auf Bundesebene gemeinsam mit Eltern und Fachleuten in Marburg gründete, damals forderte, sei zwar inzwischen umgesetzt. Doch längst noch nicht alles. So müssten beispielsweise bürokratische Hürden weiter abgebaut werden, um Betroffenen schneller helfen zu können. Generell wünschte sich Schmidt weniger ausschweifende Diskussionen und mehr Pioniergeist, um das Thema Inklusion weiter voranzubringen.

Bürgermeister Gottfried Störmer, der die Schirmherrschaft für das Lampertheimer Jubiläum übernommen hat, betonte in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit der Lebenshilfe mit der Stadt. Schließlich gelte es, an einem Strang zu ziehen, um Menschen mit Behinderung auch hier eine selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.

Landrat Christian Engelhardt zählte ebenfalls zu den Gratulanten. Im Kreis wisse man ebenfalls, welch "unglaublich wichtiger Stellenwert" der Lebenshilfe und insbesondere der Frühförderstelle zukomme, versicherte er.

Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht (SPD) appellierte, den begonnen Weg in Richtung Inklusion weiterzugehen. Ihr CDU-Kollege Michael Meister betonte, das Bundesteilhabegesetz habe zwar einen neuen Gesetzesrahmen geschaffen, doch es könne nicht den Umgang von nichtbehinderten und behinderten Menschen regeln. Dazu bedürfe es auch einer gewissen Geisteshaltung, Akzeptanz und Solidarität.

Einmalig in der Kunstgeschichte

Als dienstälteste Mitarbeiterin der Lampertheimer Lebenshilfe oblag es Susanne Bürkelbach, der Leiterin der Frühförderstelle, einen Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre zu geben. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Mädchen und Jungen der integrativen Kindertagesstätte "Schwalbennest" unter der Leitung von Barbara Eser sowie durch Silvia Rau (Gesang) und Nico Baus (Klavier).

Dem Festakt schloss sich die Besichtigung einer Ausstellung in der Alfred-Delp-Kapelle an, zu der die künstlerische Leiterin Dr. Christina Knapp Erläuterungen gab. Die Ausstellung dokumentiert die Neugestaltung der Marienkirche in Aulhausen. Behinderte und nichtbehinderte Künstler des Ateliers Goldstein der Lebenshilfe Frankfurt am Main hatten dort in sechsjähriger Arbeit beeindruckende Bilder, Skulpturen und Fenster für das Gotteshaus geschaffen. Daraus wurde ein einzigartiges Projekt in der Kirchen- und Kunstgeschichte.