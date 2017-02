Nubbelaner feiern Jubiläum

Lampertheim. Wenn schon vor dem Beginn der Prunksitzung beste Stimmung herrscht, dann braucht man sich über den weiteren Verlauf des Abends keine Sorgen zu machen. Die Hausband "Tornschlappe" des Nubbelaner Carneval Vereins (NCV) heizte dem Publikum jedenfalls gleich zu Beginn mächtig ein - und das Publikum machte willig mit. Da wurde begeistert mitgesungen wenn "Viva Colonia" erklang, oder die Hände gereckt, wenn "Die Hände zum Himmel" erklang.

Das Jugendheim war bis auf den letzten Platz gefüllt, und der jeweiligen Kostümierung waren keine Grenzen gesetzt. Sitzungspräsident Florian Weppelmann versprach gleich bei der Eröffnung, dass der Nubbel, Maskottchen der Narren, am Aschermittwoch verbrannt werde - und dass alle Verfehlungen, gleich welcher Art, danach gelöscht seien. Das Publikum war beruhigt und konnte sich entspannt dem Programm zuwenden.

Seit elf Jahren bestehen die Nubbelaner, und diese Jubiläumssitzung wolle man auch besonders feiern, versprach Weppelmann. Das Motto des Abends "Elf Jahre schon, es ist kein Scherz, erfreut der NCV, der Narren Herz" war auf der Bühnendekoration zu sehen und versprach närrische Unterhaltung.

Mit einem dreifach donnernden Helau wurde anschließend die Fun- kengarde begrüßt, welche mit einem temperamentvollen ersten Auftritt bewies, dass man über die Jahre hinweg zu den optischen Höhepunkten gehört. Heiner Weppelmann war der erste Büttenredner. Ohne seinen gewohnten Partner wählte er diesmal als Beitrag die gereimte Form und schilderte den Verlauf eines Rendezvous mit seiner Angebeteten auf dem Biedensand. Der Genuss von zu viel Handkäs mit Musik hatte ungeahnte Folgen. Die dabei geschilderten Örtlichkeiten waren allen wohlbekannt, der Applaus dem Redner sicher.

Mit dem ersten Liedbeitrag war eine weitere Weppelmann auf der Bühne. Gestählt durch schon viele Auftritte, animierte Christine den Saal zur Schunkelrunde, die "Tornschlappe" halfen kräftig mit. Mittlerweile war Prinzessin Christiane II. vom CC Rot-Weiß erschienen und richtete ihre Grüße an die Nubbelaner. Orden und Geschenke wurden ausgetauscht, die Helaus waren sicher. Auch die Bürstädter Prinzessin Ann-Kathrin I. machte mit Gefolge ihre Aufwartung. "Ihr seid ein tolles Publikum, ihr macht immer gleich mit", so ihr Kompliment an die Lampertheimer.

Die körperliche Fitness hatten sich Claudia Fischer und Steffi Gutschalk als Thema für ihren Auftritt gewählt. Claudia rank und schlank, Steffi eher wohlproportioniert, boten den richtigen Gegensatz, um über Sport und Gesundheitspillen zu reden. Auch die Bequemlichkeit kam nicht zu kurz. Ihr Hund habe früher die Hundeleine gebracht, wenn er Gassi gehen wollte. Heute bringe er stattdessen die Autoschlüssel, verdeutlichte eine der beiden Damen den Lauf der Zeit.

Fantasievolle Kostüme überzeugen

Das Jubiläum wurde natürlich auch ausführlich behandelt. Florian Weppelmann wurde vom Elferrat geehrt, Andy Fischer reimte die Dankesworte auf Weppelmanns langjährige Verdienste. Gedankt wurde auch allen anderen Akteuren für ihr Engagement. Nach der Pause hielt Pfarrer Erhard Schmitt eine kurze, launige Ansprache und lud alle Akteure zum Eisessen ein. Den Zeitpunkt legte er auf den 111. Tag des Jahres um 11.11 plus 11 3/4. Der genaue Termin muss da noch errechnet werden. Bei der Kostümprämierung fiel diesmal die Wahl auf eine ganze Gruppe. Figuren aus Wilhelm Busch Geschichten, wie Max und Moritz waren thematisiert und fantasievoll umgesetzt worden.

Einer der Höhepunkte der Prunksitzung ist im jeden Jahr der Auftritt der Ranzengarde. Auch diesmal zeigten die jungen Männer eine gekonnte Aufführung. Stehende Ovationen, sowie "Zugabe"-Rufe des Publikums waren der Lohn für eine Performance, die verriet, dass viel Probearbeit dahinter steckt.

Nochmals kamen Büttenredner zu ihrem Recht. Mathias Rothmund schilderte seine Erlebnisse als Drachenflieger, Markus Schüßler und Alexan- der Rothmund nahmen musikalisch und humorvoll den Text von El Lute "Er hat nie die Sonne gesehen" aufs Korn.

Eine Reihe weiterer Lied- und Tanzbeiträge folgten, ehe sich zuletzt zum Schlussbild alle Akteure auf der Bühne versammelten. Gelungen war die Jubiläumsprunksitzung, die obligatorische Polonaise durch den Saal durfte zum Abschluss nicht fehlen. o st