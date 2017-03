Nun wird der Winter ganz fix ausgetrieben

Aufs Tempo drücken die Mitarbeiter der Bädergesellschaft und des Bauhofs bei der sogenannten Auswinterung, damit das Freibad am 1. April öffnen kann. Hier sind Patrick Goerling und Luis Karb (von links) im Schwimmerbecken am Werk.

Lampertheim. Mit vereinten Kräften bemüht sich die Mannschaft der Biedensand-Bäder darum, das Freibad so schnell wie möglich öffnen zu können. Dies ist nötig, weil in der vergangenen Woche das Hallenbad geschlossen werden musste, nachdem bei Reparaturarbeiten an der Lüftungsanlage Schäden in der Dachkonstruktion festgestellt wurden (wir berichteten). Nun will die Bädergesellschaft das Freibad wenn möglich am 1. April öffnen - sechs Wochen eher als sonst üblich.

Wie Erster Stadtrat und Bäderchef Jens Klingler jetzt mitteilte, sind deswegen derzeit alle Bäder-Mitarbeiter im "Auswinterungs"-Einsatz, wie das im Verwaltungsdeutsch genannt wird. Mit Unterstützung der Technischen Betriebsdienste der Stadt werden derzeit die Schwimmbecken gesäubert, Fliesen zum Teil erneuert oder neu verfugt. Die Stadtgärtner werden ebenfalls bald anrücken und die Grünanlagen, Bäume und Sträucher aus dem Winterschlaf erwecken. Das sind laut Klingler alles Arbeiten, die jedes Jahr vor dem Start der Freibadsaison anfallen. Doch nun drücken alle auf die Tube, damit zumindest die abgehärteten Schwimmbadbesucher schnellstmöglich wieder ihrem Sport nachgehen könne.

Schulen ebenfalls betroffen

Für viele Lampertheimer und auch Wassersportler aus der Umgebung war die Nachricht von der mehrmonatigen Schließung eine regelrechte Hiobsbotschaft. Sie suchen nun nach Lösungen, wie sie die Zeit überbrücken können (wir berichteten). Nicht nur die Vereine sind davon massiv betroffen. Auch die Schulen, die im Hallenbad ihren Schwimmunterricht erteilen, die Volkshochschulen mit diversen Angeboten und auch die Bädergesellschaft selbst, die ebenfalls Aquafit-Kurse anbietet. Das Hallenbad ist laut Klingler sehr gut ausgelastet, zu Hochzeiten sogar oft schon überlastet, da sich die verschiedenen Nutzer mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen durchaus auch schon mal in die Quere kämen.

Sie alle müssen jetzt umdenken und sich gegebenenfalls ab April ins kühle Nass des Freibads stürzen. Das Hallenbad wird voraussichtlich bis Mitte August geschlossen bleiben, damit die nötigen Reparaturen erfolgen können. Nach den Sommerferien soll der Betrieb dann wieder regulär laufen.

Erfreut zeigte sich Klingler darüber, dass sich viele Lampertheimer bei ihm gemeldet und deutlich gemacht haben, wie sehr ihnen der Erhalt des Schwimmbades am Herzen liegt. Manche hätten konkrete Vorschläge gemacht, wie die Situation jetzt gemeistert werden könnte. Zwei Grundschülerinnen hätten einen Brief geschrieben und betont, wie wichtig doch der Schwimmunterricht sei. "Es ist den Leuten nicht egal, was mit dem Hallenbad passiert", stellte er fest. Und dass das nicht alles Vereinssportler seien. Vielmehr gebe es auch viele Menschen, die einfach regelmäßig schwimmen gehen, um sich fit zu halten - ohne Mitglied in einem Verein zu sein. Denen wird in den nächsten Monaten etwas fehlen. Sie alle können jetzt nur auf einen frühen und lang anhaltend schönen Sommer hoffen. Und wenn daraus nichts wird, ist ihnen zumindest eins sicher: Das Geld für ihre Dauerkarten ist nicht verloren. Die Bädergesellschaft wird es individuell regeln, dass die Tickets entsprechend länger genutzt werden können. Das hat Klingler zugesagt.