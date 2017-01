Obst und Gemüse werden gerecht unter allen aufgeteilt

Lampertheim. Der Arbeitskreis Naturschutz, Landwirtschaft und Ressourcen innerhalb der Lokalen Agenda 21 lädt alle Interessierten für Mittwoch, 8. Februar, 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung über das Thema "Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi)" in der Zehntscheune, Römerstraße 51, ein.

Seit vergangenem Frühjahr beschäftigt sich der Arbeitskreis mit dem Thema - auf Initiative von Jennifer Lerch. Die gebürtige Lampertheimerin ist Mitglied der SoLaWi Mannheim-Ludwigshafen sowie Dozentin und Autorin für die Themen Gesundheit, Umweltbildung und Achtsamkeit. Als sie sich vor einigen Jahren fragte, wo sie in der Region gesundes, saisonales Bio-Gemüse aus der Region herbekommt, lernte sie die Solidarische Landwirtschaft Mannheim-Ludwigshafen kennen.

In der Initiative haben sich Menschen aus der Region zusammengeschlossen und teilen sich die Ernte von zwei Bauernhöfen in der Pfalz und in Mannheim-Rheinau. Sie produzieren Obst und Gemüse, das wöchentlich über Verteilerzentren an die Mitglieder von SoLaWi abgegeben wird. Alle Kosten der Landbewirtschaftung werden durch die Mitgliedsbeiträge getragen. Die Mitglieder finanzieren das Saatgut und die Bewirtschaftung der Anbauflächen. Die Ernte wird solidarisch aufgeteilt. Ab März soll es auch in der Lampertheimer Blumenthalstraße ein Depot für die Produkte der SoLaWi Ma-Lu geben. Nun werden Mitglieder gesucht, die sich der Initiative anschließen.

Aktiver Umweltschutz

Die Mitglieder leisten - so heißt es in der Pressemitteilung des Agenda-Arbeitskreises - einen Beitrag zum Umweltschutz und unterstützen kleinbäuerliche Strukturen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, mit den Landwirten gemeinsam zu gestalten, zum Beispiel auch bei der Ernte zu helfen. Für die Landwirte hat das Prinzip den Vorteil, dass sie unabhängig von Preisschwankungen am Markt und Ernteausfällen wirtschaften können. Das Ernterisiko trägt die Gemeinschaft.

Bei der Informationsveranstaltung werden Ansprechpartner von SoLaWi Ma-Lu das Projekt vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. zg