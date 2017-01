Ohne Rituale keine gute Vorstellung

Lampertheim. "Wir beginnen", sagt Klaus Jenner, der Vorsitzende der Volksbühne, zu den "Schauschbeelan" in der Garderobe und stellt sich hinter den Bühnenvorhang. Der ist noch geschlossen, aber hindurch ist das Gemurmel der Besucher im Saal zu hören. Dreimal lässt Jenner die große Glocke erschallen; das bekannte Signal, dass die Vorstellung beginnt.

Bevor sich der Vorhang öffnet, hat Peter Bischof seinen Platz eingenommen: Der eingebildete Kranke Valentin Hamm sitzt in einem Sessel in der Bühnenmitte. Auch die "Suffleesen" Angelika Jenner und Inge Andres sind schon auf ihren Plätzen, links und rechts neben der Bühne. Andres ist bei den meisten Aufführungen für die langjährige Souffleuse Traudel Krause eingesprungen.

Es ist Sonntagnachmittag und die letzte Vorstellung der Spielsaison 2016/17. Die gehört den Lampertheimer Senioren und Besuchern des Hauses "MiteinandeR" Mannheim. 15 Mal ist das Bühnenwerk "Baim beschde Wille - helfen dou koa Pille" über die Bühne der Notkirche gegangen.

Unterstützung durch die Stadt

Die Vorstellung am Sonntagnachmittag ist 1993 zusätzlich in das Programm der Volksbühne aufgenommen worden. Den Kartenverkauf und die Busfahrten der Senioren von Altenwohnheimen, Kirchengemeinden und Vereinen organisiert die Stadt. Auch bezahlt sie die Busfahrten. "Der Vorstellungsbeginn ist auf 14 Uhr gelegt worden, damit die Senioren vor der Dunkelheit wieder zu Hause sind", erklärt die städtische Mitarbeiterin Sandra Schmiedel.

Peter Bischof obliegt die Gesamtleitung der Komödie, schließlich hat er den "Schwoangk in drei Aggde uff haid modifidziad". Mit Klaus Jenner führt er auch Regie. Als "Schauschbeela" muss Bischof eine Mammutrolle meistern. Bevor das Theaterstück beginnt, ist eine fröhliche Geselligkeit in der Künstlergarderobe zu erleben. Zwar konzentrieren sich die Mitwirkenden auf ihren Einsatz auf und hinter der Bühne, aber da es vorerst die letzte Aufführung ist, gehen es die Akteure gemütlicher an. Die Frauen haben Kuchen gebacken und Kaffee gekocht, und kurz vor dem Spiel wird mit einem Glas Sekt auf gutes Gelingen angestoßen.

Außerdem halten die Akteure einige Rituale ein. "Sonst wird es keine gelungene Vorstellung", macht Darsteller Michael Tschirner glaubhaft. Er muss es ja wissen, schließlich schlüpft er in die Rolle eines "Doggda". Traditionsbewusst wird ein Schluck Asbach genommen und später umarmen sich die Mitwirkenden und wünschen sich: "Toi, toi, toi". Was so viel heißt: "Erfolg für den bevorstehenden Auftritt."

Am Schminktisch

Ilse Prüssing ist als erste Schauspielerin in der Maske fertig. Sie spielt im Stück die resolute "Hausheldann". Dann nimmt Jula Bischof den Platz am Schminktisch ein. Sie wird gleich den Part der "fürsorglichen" Maria, die "Nochbann", übernehmen. Visagistin Stefanie Plischek trägt bei den Mimen ein kräftiges Bühnen-Make-up auf, weil die Scheinwerfer einiges an Farbe schluckten. Sogar die Lippen der männlichen Darsteller werden mit Lippenstift nachgezogen.

Auf der ausgeleuchteten Bühne werde man die roten Lippen von Sven Soldan (Noddar Klotz) und Florian Uhl, dem "Soa" Dieter des ehemaligen "Bauunnanehma", nicht mehr wahrnehmen. Friseurmeisterin Heike Tschirner stylt die Haare von Nina Siegel (Dieters Schwester Susanne) und hilft Michael Heiß (Houchschdabla) die Perücke aufzusetzen. Frank Griesheimer spielt den "Elegdrischa" und streift sich den blauen Arbeitskittel über.

Auch der Geschäftsführer des Vereins, Gerhard Baum, ist zur Vorstellung gekommen. "Die Summe der Einnahmen dieser Veranstaltung wird von uns aufgerundet und später für einen guten Zweck gespendet", erklärt Baum. Die Volksbühne-Verantwortlichen seien glücklich über ihre Jungschauspieler, die sich nahtlos in das Geschehen einfügten. Und sie freuten sich über die erhaltene Auszeichnung der Hessischen Landesregierung. Peter Bischof zieht ein positives Fazit der Saison: "Es ist alles gut gelaufen. Die Vorstellungen waren sehr gut besucht." Und Klaus Jenner ergänzt: "Wir haben beste Resonanz vom Publikum erfahren. Anlässlich unseres 90. Geburtstages haben wir gerade dieses Theaterstück gewählt. Es ist so, wie es die Leute haben wollen."

Aber trotz aller Leidenschaft zum Theaterspielen sind die Mundartakteure jetzt doch froh, dass die Spielzeit erst einmal vorüber ist. Jetzt können sie neue Kräfte sammeln bis zur nächsten Saison. "Im Herbst sind wir mit einem neuen Theaterstück wieder da", macht Klaus Jenner jetzt schon neugierig.