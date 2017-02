Optimistisch ins Spitzenspiel

Lampertheim. Am Samstag treten die Lampertheimer SG-Kegler die Reise zum Tabellendritten, SKV Hainhausen-Rodgau, an. Die Gastgeber sind mit lediglich zwei Punkten Rückstand die direkten Verfolger der Lampertheimer. Die Begegnung beginnt um 12 Uhr.

Beide Mannschaften mischen als Aufsteiger die 2. Bundesliga Mitte mächtig auf. Während sich die selbst ernannten Favoriten - außer Haibach - mittlerweile im Mittelfeld der Tabelle tummeln, ziehen die beiden Aufsteiger im Gleichschritt erfolgreich durch die Liga.

Von der Spielstärke befinden sich beide Teams auf gleichem Niveau, so dass auf den guten Bahnen in Rodgau die Tagesform entscheiden wird. Den Ausfall ihres Spitzenspielers, Maximilian Hausmann, haben die Hausherren in den vergangenen Partien gut weggesteckt und keine Punkte liegen lassen. Die Spargelstädter haben mit ihrem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Nauheim das Erreichen des zweiten Platzes in der eigenen Hand und können mit einem Sieg den Abstand zu den Gastgebern vergrößern.

Die Lampertheimer Mannschaft wird auf einer Position verändert. Peter Suppes, der am Wochenende in der zweiten Mannschaft mit 990 LP überzeugen konnte, wird für Bernd Günderoth in die erste Mannschaft rücken. Zudem verstärkt Steffen Back die Mannschaft als Ersatzspieler. Somit spielt folgendes Team für die Spargelstädter: Peter Suppes, Kevin Günderoth, Holger Thiemig, Patrik Strech, Thomas Geyer, Niklas Schulz und Steffen Back. zg