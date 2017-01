Orchestrales Gefühlskino begeistert

Lampertheim. "Feliz año nuevo", wünschte Moderatorin Dagmar Weber den Gästen in der ausverkauften Hans-Pfeiffer-Halle - ein glückliches neues Jahr. Denn die Reise des festlichen Neujahrskonzertes der Starkenburg Philharmoniker ging diesmal "Von Spanien nach Südamerika". Unter der Leitung von Günther Stegmüller interpretierten die Musiker die zeitlosen Melodien mal mit poetischem Charme, mal mit prickelnder Spielweise. Für das begeisterte Publikum war bei dem orchestralen Gefühlskino alles dabei: traumhafte Romantik und feurige Leidenschaft. Insbesondere die Arien aus verschiedenen Zarzuelas, der spanischen Form der Operette, sorgten für das südliche Lebensgefühl.

Hell und strahlend trug die georgische Sopranistin Anna Tsartsidze "Me llaman la primorosa" aus "El Barbero de Sevilla" vor. Der Komponist Gerónimo Giménez hat die Originalmusik mit andalusischer Folklore und Schlagern angereichert. Voller Sinnlichkeit stimmte die junge Sängerin die mitreißenden Fandango-Rhythmen in "La Tarantula" an. Heiter dagegen wirkte ihr Auftritt beim Loblied "No sé qué siento aqui" auf den Wein des "Chateau Margaux".

Mit dem Paso Doble "España cani" von Pasqual Marquina versetzte das Orchester die Zuhörer in die brodelnde Atmosphäre einer Stierkampfarena. Dazu passend schmetterte der niederländische Tenor Harrie van der Plas das Torero-Lied aus Bizets Oper "Carmen" mit viel Pathos. In der Hymne "Granada" des mexikanischen Musikers Augustin Lara brachte er die ganze Sehnsucht und Wehmut um verlorenes Glück stimmlich zur Geltung.

Mit dem dramatischen Sopran-Tenor-Duett "Torero, quiero ser el gato montes" von Manuel Perilla priesen die beiden Gesangssolisten das überschäumende Temperament der Spanier. Auch das gemeinsam gesungene "Valencia" von Luis Mariano sprühte vor Energie.

Wie sich Komponisten des 19. Jahrhunderts weit ab von Spanien die dortige Musik vorgestellt hatten, hörten die Besucher im "Spanischen Marsch" von Johann Strauss (Sohn). Gekonnt setzten die Starkenburg Philharmoniker dabei die Kastagnetten ein. In Frankreich galt in dieser Zeit der Elsässer Emil Waldteufel als Walzerkönig. Sein mit iberischem Feuer angereicherter Walzer "España" erklang warm und fast melancholisch.

Beim "Danzón N.2" des zeitgenössischen mexikanischen Komponisten Arturo Márquez verknüpfte das Orchester die südamerikanischen Klänge mit spanischen Tanzformen. Der zunächst eher ruhige Solopart der Klarinetten steigerte sich zu flotten kubanischen Rhythmen. Das Schlagwerk der Gastmusiker der US-Army-Band Kaiserslautern stand bei der "Conga del Fuego" von Arturo Márquez in effektvollem Kontrast zu den klaren Klängen der Trompeten. Zum fröhlich-zwitschernden "Tico-Tico no fubá" des Brasilianers Zequinha Abreu zeigten Sophie Schütz und Eugen Plotnikov, dass sich auch Rheinland-Pfälzer äußerst schwungvoll zur Samba bewegen können. Das Tanzpaar ist amtierender Landesmeister in lateinamerikanischen Tänzen. Die Starkenburg Philharmoniker geben immer wieder jungen Nachwuchskünstlern eine Chance, so auch diesmal der erst 15-jährigen Annabell Bechtel an der zweiten Geige. Bevor die Besucher die Musiker unter stehenden Ovationen verabschiedeten, fiel der ganze Saal in die Zugabe "Eviva Espana" ein.