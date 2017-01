Packende Zweikämpfe und traumhafte Tore

Lampertheim. Das Hallenmasters der U12-Fußballer ist Jahr für Jahr der sportliche Höhepunkt des vom Turnverein veranstalteten Hallencups. Stets geben hier Nachwuchsmannschaften renommierter Proficlubs ihr Stelldichein und auch 2017 präsentierte sich der Sportpark Ost für alle Freunde gehobener Fußballkunst als gute Adresse.

Wo sonst kann man den Nachwuchs von Vereinen wie Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, Darmstadt 98 oder dem 1 FC Kaiserslautern sehen und sich ein Bild davon machen, auf welchem Level die besten D-Junioren der Republik kicken? Wie groß die Unterschiede zwischen dem normalen Hobbyspieler und einem Leistungssportler sind, mussten die Gastgeber ein ums andere Mal schmerzlich erfahren.

Lediglich gute Ansätze

Obwohl die Spargelstädter einen höheren Altersschnitt aufwiesen, sahen sie sich nicht in der Lage, die technischen Vorteile der Gegner wettzumachen. Und so lief jede Partie der Heimmannschaft irgendwie gleich ab. Der TV kam über gute Ansätze nicht hinaus, Fehler wurden von der Konkurrenz gnadenlos be-straft. Am wenigsten deutlich war der Unterschied im ersten Spiel, wo mit dem SV Waldhof aber auch ein Gegner auftrat, dem die Turner noch am ehesten das Wasser reichen konnten. Als Konsequenz gestaltete sich das Resultat mit 1:3 annehmbar.

Danach wurde es unschön. Gegen den 1. FC Kaiserslautern setzte es ein 0:5, der Frankfurter Eintracht musste man sich mit 0:7 beugen. Immerhin schaffte der Turnverein beim 1:6 gegen Darmstadt 98 wenigstens ein Ehrentor, bevor es zum Schluss gegen den Karlsruher SC 0:9 hieß. Die ernüchternde Bilanz der Vorrunde: der letzte Platz, null Punkte und eine Tordifferenz von 2:30. Die Organisatoren zeigten sich trotzdem zufrieden. Der Ablauf ging reibungslos vonstatten und die Gäste vom FC Basel verliehen dem Hallenmasters erstmals internationale Couleur. Die Schweizer wie auch die Spielvereinigung Greuther Fürth reisten schon am Vortag an und wurden bei Gastfamilien untergebracht. "Die Teilnehmer sind von der familiären Atmosphäre begeistert, sie kommen gern hierher", äußerte sich Turnierkoordinator Sven Klotz positiv über die Rückmeldungen.

Freundschaftliches Miteinander

In der Mittagspause gab es in der Vereinsgaststätte für alle ein leckeres Essen, das Miteinander gestaltete sich einmal mehr sehr freundschaftlich. Dies galt natürlich nicht für das sportliche Geschehen. Die zahlreichen Zuschauer bekamen alles geboten, was das Herz des Fußballfans begehrt: Packende Zweikämpfe, spektakuläre Dribblings, traumhafte Tore. Beim Aufeinandertreffen zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Basel staunte das Publikum über die Fertigkeiten der Elfjährigen. Ballannahmen aus dem Lehrbuch, präzises Aufbauspiel und Torwartparaden vom Feinsten sieht der Laie so nicht alle Tage in Lampertheim.

Nicht weniger wussten die Südhessen von Darmstadt 98 und die Franken aus Fürth zu überzeugen. Die K.O.-Runde war an Spannung kaum zu überbieten. Für den 1. FC Saarbrücken, die Eintracht aus Frankfurt, Waldhof Mannheim und den Karlsruher Sportclub war im Viertelfinale Endstation. In der Vorschlussrunde besiegte Darmstadt Greuther Fürth mit 2:1. Den zweiten Platz im Finale sicherte sich der FC Basel, der Hoffenheim im Neunmeter-Schiessen mit 6:5 bezwang. Rang drei ging nach einem weiteren Neunmeter-Schiessen mit 8:7 an Hoffenheim.

Das Endspiel blieb bis zur Schlusssirene umkämpft. Der FC Basel gewann mit 1:0 gegen Darmstadt 98 und sicherte sich den Wanderpokal, den Bürgermeister Gottfried Störmer unter dem großen Beifall des Publikums an die Schweizer überreichte. Zum Torschützenkönig wurde Henry Held vom SV Darmstadt 98 gekürt, zum besten Torhüter Antonio Galic vom gleichen Verein. Zum besten Spieler des Turniers wählten die Trainer Isaiah Okafor vom FC Basel.