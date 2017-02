Paddeln auf der Regen in „bayrisch Kanada“

Fastnachtsumzug in Bürstadt

Bürstadt. „1250 Jahre Bürstadt - die Narrenschar feiert im Jubeljahr": So lautet das Motto am Fastnachtssonntag, wenn sich pünktlich um 14.11 Uhr der närrische Lindwurm mit 107 Zugnummern in Bewegung setzt. [mehr]