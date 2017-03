Parkhaus: Sanierung oder Neubau

Lampertheim. Unverzichtbar: So lautet das vorläufige Urteil eines Wiesbadener Planungsbüros über das Lampertheimer Parkhaus. Das Büro war 2014 von der Stadt damit beauftragt worden, einen Verkehrsentwicklungsplan und ein Parkraumkonzept zu erstellen. Dieses weist nach Angaben des Verkehr-Fachbereichs der Lampertheimer Stadtverwaltung "noch einen erheblichen Anteil an Beratungsbedarf" auf. Immerhin geht aus den bisherigen Ausführungen des Planungsbüros, die dem Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss zur nächsten Sitzung am Dienstag, 28. März, 19 Uhr, vorgelegt werden, die hohe Bedeutung des Parkhauses hervor. Ohne die Einrichtung könne in der Stadtmitte kein ausreichendes öffentliches Stellplatzangebot gewährleistet werden.

Verschärfen werde sich die Lage, so die Planer, wenn der Verkehrsentwicklungsplan greift, der sich an demografischen Vorgaben orientiert. Der Katalog mit möglichen Einzelmaßnahmen enthalte auch den Vorschlag eines "Leuchtturmprojektes für Mobilitätsbeeinträchtigte". Damit ist gemeint, Straßen und Wege, die als wichtige Verbindungsstrecken gelten - etwa zur Erledigung von Besorgungen - barrierefrei auszugestalten.

Im Zusammenhang damit müsste das innerstädtische Straßennetz baulich umgestaltet werden, etwa durch die Schaffung von Parkplätzen für körperlich beeinträchtigte Autofahrer. Die Folge: Weitere 55 öffentlich zugängliche Stellplätze fielen weg. Daraus ergebe sich, dass auf die im Parkhaus zur Verfügung gestellten Stellplatzkapazitäten nicht verzichtet werden könne. Die Verkehrsplaner kommen zu dem Schluss: Das Parkhaus muss grundlegend saniert werden. Die Alternative wäre ein Neubau.

Eine Entscheidung über diese Frage ist nach Auffassung des Verkehr-Fachbereichs der Lampertheimer Verwaltung im Zusammenhang mit der Diskussion über das Stadtumbau-Konzept zu treffen. urs