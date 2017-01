Partygäste in Schlaghosen erwünscht

Lampertheim. "Disco, Disco - Licht aus, Spot an!" So lautet das Motto der nächsten Party im Alten Kino. Im Rahmen der Reihe "Musikkultur im Alten Kino" laden die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) und "cultur communal" am Donnerstag, 2. Februar, ab 20 Uhr dazu ein.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr lassen die Musiker und ihre Gäste auch an diesem Abend die 70er-Jahre-Discomusik mit allem, was dazu gehört, wieder aufleben. Und das mit tanzbaren Rhythmen und Songs, bei denen niemand stillhalten kann. Magische Grooves und eingängige Melodien sollen das Publikum in die Zeit der Schlaghosen, des Glitters, der Discokugel und der Reihentänze versetzen. Mit Hits von Boney M, Barry White, Silver Convention, Baccara und anderen Größen dieser Phase will die MIL die Disco-Ära wieder zum Leben erwecken.

Discofummel und Plateauschuhe

Neben Projektleiter und MIL-Mitglied Hans-Jürgen Götz am Schlagzeug werden auf der Bühne zu sehen sein: Lisbania Perez (voc), Jürgen Rutz (voc), Michael Rentschler (key), Helmut Wehe (git,voc) und Frank-Willi Schmidt (b).

Die MIL empfiehlt in ihrer Pressemitteilung: "Plateauschuhe, Discofummel und gute Laune aus dem Schrank holen, die Disco-Moves noch mal üben und am 2. Februar ins Alte Kino kommen, um eine unvergessliche Party zu feiern." Tickets sind für zehn Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Veranstaltung ist teilbestuhlt, freie Platzwahl. Veranstalter sind die Musiker-Initiative-Lampertheim und "cultur communal" der Stadt Lampertheim. zg