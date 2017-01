Pflichtaufgabe souverän gemeistert

Die Kugel rollt wieder: Am vergangenen Wochenende startete die SG Lampertheim in die Kegelsaison 2017. © Nix/A

Lampertheim. Die Bundesligakegler der SG Lampertheim starteten bereits am vergangenen Samstag mit dem Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Darmstadt in die Kegelsaison 2017. Die als Pflichtaufgabe geltende Partie wurde von den Gastgebern in souveräner Manier in der Biedensandhalle gewonnen.

Trotz der schwachen 842 Punkte von Nachwuchsspieler Kevin Münch und einem Minus von 41 Punkten gegenüber seinem Gegenspieler kamen die Spargelstädter zu keiner Zeit ernsthaft in Gefahr, die Begegnung zu verlieren. Und auch Münch sollte sich nicht zu sehr über seine Leistung ärgern. Dass ab und an Leistungsschwankungen unterlaufen, planen die sportlich Verantwortlichen bei solch einem jungen Spieler ein. Zumal sich Münch auf seine Nebenleute verlassen konnte. Kevin Günderoth spielte an diesem Tag solide 905 Punkte und nahm seinem Gegenspieler satte 103 Punkte ab. Auch Holger Thiemig, der an diesem Tag wieder gewohnt sicher aufspielte, machte mit seinen starken 942 Leistungspunkten 18 Zähler gegen den besten Gästekegler Patrick Lieb (924) gut, so dass die Lampertheimer mit einem Vorsprung von 80 Punkten an das Schlusstrio übergaben.

Niklas Schulz erspielte sich mit vier gleich starken Durchgängen 942 Punkte und nahm seinem Gegenspieler Kurt Messing (877) 65 Punkte ab. Der ins Team gerückte Thomas Geyer überzeugte mit 957 Punkten und hatte mit zwei Durchgängen (242/258) hohe Kegelkunst zu bieten. Insgesamt 87 Punkte holte er gegen Wilfried Heiderstädt (870) heraus. Patrik Strech erspielte mit 967 Punkten nicht nur die Tagesbestleistung, sondern zeigte auch mit seinen 263 auf seiner dritten Bahn eine überragende Leistung und nahm seinem Gegenüber Matthias Brandt (891) satte 70 Punkte ab.

Mit 5549 : 5247 stand am Ende ein klarer Erfolg für die Lampertheimer gegen den Tabellenletzten fest. Für die Darmstädter wird es schwer sein, in diesem Jahr die Klasse zu halten. Die SG muss sich sicherlich in der kommenden Woche steigern, denn mit 25 Viernheim kommt ein anderes Kaliber in die Biedensandhalle. Zumal die Viernheimer sicherlich auf eine Revanche brennen, da die SG im Hinspiel mit einer famosen Leistung ihren Siegeszug begann. Sicherlich wartet auf die zahlreichen Kegelfans ein hochinteressantes Spiel gegen Viernheim, die in Ralf Kraus einen der besten Spieler der Liga haben. zg