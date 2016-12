Pigeon wird zum irischen Pub

Viernheim. Weihnachten auf den grünen Insel, davon bekamen die Besucher im Eventhouse Pigeon am Vorabend zu Heiligabend einen kleinen Eindruck. Die Viernheimer Band The Dullahans hat sich, wie sie selbst sagt, auf "Irish Drinking Music" spezialisiert, und damit bei zahlreichen Konzerten in Deutschland und dem europäischen Ausland viele neue Fans gewonnen. Jetzt folgte bei der Irish-Christmas-Party - also der irischen Weihnachtsparty einer der seltenen Auftritte in der Heimatstadt.

Neue Akkordeonistin Hang Li

Obwohl erst 2012 gegründet musste die Irish-Folk-Formation immer wieder personelle Veränderungen vornehmen, weil Musiker die Band aus beruflichen Gründen verlassen haben. Vor wenigen Wochen stand schließlich die Suche nach einem neuen Akkordeonspieler an. Eine schwierige Aufgabe mit einem "Happy End", denn mit Hang Li konnte eine perfekte Nachfolgerin für Martin Gladigau gefunden werden. Die Vietnamesin gab im Pigeon ihre gelungene Premiere.

Musikalisch sind The Dullahans also wieder gut aufgestellt. Neben Bandleader Kai Schneider (Gesang, Tin Whistels und Flöte) sorgen Johannes Leis am Schlagzeug, Sebastian Augspurger am Bass und Hannes Diemer mit der Gitarre für den passenden Ton und beste Stimmung, wie man es auf der grünen Insel gewohnt ist. Auch kleine musikalische Ausflüge ins benachbarte Schottland gehörten zum gelungenen Programm.

Die eingängigen Melodien gepaart mit Getränken wie den Biersorten Guinness und Kilkenny, dem Apfelwein Cidre oder einem irischen Whiskey, wie man das Nationalgetränk schreibt, da kommt schnell gute Stimmung auf. Seemannslieder zum Schunkeln, Stücke zum Mitsingen und zum Mitklatschen, und wer über eine gute Kondition verfügt, der durfte auch die typischen Tänze vollführen. Von Letzterem wurde bei der Premiere der Irish-Christmas-Party aber fast kein Gebrauch gemacht. Dabei waren weltbekannte Lieder wie Loch Lommond, Irish Rover, Lord Of The Dance, Dirty Old Town, Seven Drunken Nights, Blow Boys Blow oder das legendäre Whiskey In The Jar durchaus geeignet die Tanzfläche zu bevölkern.

Die Iren können es aber auch melancholisch, verfällt das Volk der Fischer und harten Seemänner aus dem hohen Norden doch immer wieder in Sehnsüchte. Besonders ausgeprägt ist das natürlich in der Vorweihnachtszeit, was Stücke wie Fairytale of New York von The Pogues und das uralte weihnachtliche Liebeslied God Rest Ye Merry, Gentlemen unterstreichen, das schon von Stars wie Annie Lennox und Billy Idol interpretiert wurde. Die passende Einstimmung auf die bevorstehenden Festtage also, um mit irischer Lebensfreude die familiären Aufgaben anzugehen.

Die Zugabe mit Wake Me Up bezog sich dann jedoch nicht auf das Publikum, denn eingeschlafen war im Pigeon an einem langen Abend mit drei unterhaltsamen musikalischen Sets natürlich niemand. In einem echten Irish-Pub kann das nach einigen Guinness und zwei, drei Whiskeys zu viel, allerdings durchaus schon einmal passieren. JR