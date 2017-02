Hüttenfeld. Nachdem man sich jahrelang im Foyer des Bürgerhauses zum närrischen Treiben zusammengefunden hatte, hat sich der TC Hüttenfeld jetzt eines anderen besonnen und die Narrenschar zum Lumpenball in ihr schmuckes Vereinsheim "Lucky Loser" eingeladen.

An der Bar und an den Stehtischen wurden Prosecco und Lilette getrunken und im überdachten und beheizten Außenbereich sorgte DJ Susi Rünger für prächtige Stimmung. Neben den aktuellen Faschingshits hatte sie auch viele Evergreens aus der Discozeit der 70-er im Gepäck. Es wurde ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt. Wenn es auch manche Besucher mit dem Kostümzwang nicht so genau nahmen, waren doch einige originelle Verkleidungen zu bewundern. ron