Prisma will provozieren

Viernheim/Lampertheim. Im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum herrscht Hochbetrieb. Treffpunkt vieler Einkaufsbummler ist der Springbrunnen am "Karstadt". Etliche Besucher haben sich dort auf die Bänke gesetzt, um sich auszuruhen. Erst auf den zweiten Blick nimmt man hier eine junge Frau wahr, die sich mit einer überdimensionalen Zeitung zwischen die Besucher gesetzt hat.

Es ist Vanessa Biereder von der Fachstelle für Suchtprävention der Arbeiterwohlfahrt und Jugend- und Suchtberatung Prisma mit Sitz in Lampertheim. Mit ihrem Kollegen Michael Niedermayr hat sie sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein nicht nur für die Suchtprobleme von Jugendlichen, sondern auch für die von Senioren zu schärfen.

Wie Niedermayr berichtet, soll mit verschiedenen Aussagen ihrer "Großzeitung" die Aufmerksamkeit der Passanten auf das Thema gelenkt werden. Sie sollen irritiert und zum Nachdenken angeregt werden. Er hofft, so mit Passanten ins Gespräch zu kommen und ihnen Informationen zum Thema vermitteln zu können. Michael Niedermayr hat bewusst auf eine große Aktion verzichtet. Es genügt ihm, wenn er mit vier bis fünf Personen pro Stunde ins Gespräch kommt - und das intensiv.

400 000 ältere Alkoholiker

Es stehen nur wenige Sätze in der "Großzeitung" - aber die provozieren: "Betrifft Sie das auch?" - "Lasst die Alten doch saufen, das lohnt sich nicht mehr, die haben doch sowieso nicht mehr lange zu leben." - "Wer 80 Jahre täglich 60 Zigaretten raucht, ist alt geworden" oder: "Rauchen ist aktive Sterbehilfe für sich selbst."

Die Gesellschaft sollte allerdings das Problem "Sucht im Alter" nicht auf die leichte Schulter nehmen: Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) geht davon aus, dass bis zu 400 000 ältere Menschen Alkoholprobleme haben, mehr als zwei Millionen Senioren rauchen und rund zwei Millionen Menschen einen problematischen Umgang mit psychoaktiven Medikamenten pflegen.

Um dieser Problematik Rechnung zu tragen, ist 2014 von der Suchtstelle im Kreis Bergstraße Prisma ein Pilotprojekt ins Leben gerufen worden. Es heißt "Unabhängig alt werden - Sucht kennt keine Altersgrenzen. Sensibilisierung und Qualifikation von Fachkräften der Altenhilfe und Seniorenarbeit."

Wie der Name erkennen lässt, ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit - unter anderem auch durch die Herausgabe von Flyern - nur ein Teil dieses Projekts. Weitere Schwerpunkte sind die Weiterbildung von Pflegepersonal in Alten- und Pflegeheimen oder gar die spezielle Ausbildung von Personal, welches gezielt in der Suchtprävention bei Senioren tätig sein soll.

Es geht also um das Ziel, unabhängig von Sucht alt zu werden, so dass die Lebensqualität auch im Alter erhalten bleibt. Dass hier noch viel zu tun bleibt, bestätigt eine Altenpflegerin aus Kirrlach, die ihren Einkaufbummel unterbrochen hat und einen intensiven Erfahrungsaustausch mit Michael Niedermayr beginnt.