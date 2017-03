Hüttenfeld. Am kommenden Sonntag 5. März findet um 18 Uhr in der Hüttenfelder Gustav-Adolf-Kirche ein besonderes Konzert statt. In diesem schon zur Tradition gewordenen Musikereignis werden Instrumental- und Vokalwerke zu Gehör kommen. Zum größten Teil werden Hüttenfelder Musiker auftreten: Bruno Ehret (Orgel) mit seinem Sohn Dane (Cello), sowie Ricarda Thomas auf dem gleichen Instrument. Aus Lampertheim werden Giulia Scopelliti (Gesang) und Ulrike Wohlwender (Klavierbegleitung) mit von der Partie sein. Außerdem wird sich Dekanatskantorin Gunhild Streit an der Orgel ein Stell-dich-ein geben, ebenso wie Simon Fetzer. Der Kirchenmusiker der Gemeinde Ronald Ehret hat sein Vokalensemble "X-tra" aus Bensheim und die Young Voices Hüttenfeld eingeladen.

Die Zuhörer erwartet also ein außergewöhnlicher Leckerbissen. Der Eintritt ist frei. ron