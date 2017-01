Protestanten feiern Reformation

Lampertheim. Das 500. Jubiläum der Reformation wird auch in Lampertheim mit verschiedenen Veranstaltungen begangen. Vorträge, Filmvorführungen, Ausflüge, Gottesdienste und Konzerte wechseln dabei einander ab. Auch die Gemeindegruppe des Evangelischen Bundes will ihren Teil dazu beitragen und stellte beim Pressegespräch die geplanten Termine vor.

Die Gemeindegruppe blickt in Lampertheim auf ein langes Bestehen zurück; sie wurde bereits 1905 gegründet. Zeigte sich der Evangelische Bund in den Anfangsjahren sehr kämpferisch, so setzt er nun auf das Motto "Evangelisch und ökumenisch". Besonderen Wert wird auf die übergemeindliche Arbeit gelegt. Auch der aktuelle Vorstand setzt sich daher aus Mitgliedern der Martin-Luther-Gemeinde und der Lukasgemeinde zusammen.

An Mitgliederzahlen von bis zu 700 Personen wie in ihren Hochzeiten kann die Gemeindegruppe zwar schon lange nicht mehr anknüpfen. Doch der Vorstand wolle, wie erster Vorsitzender Meinrad Schnur betonte, auch im Sinne des kürzlich verstorbenen Ehrenvorsitzenden Helmut Jakob seine Arbeit fortsetzen und weitere Unterstützer gewinnen. Insbesondere die zuvor schon mehrere Jahre lang eingestellten Ausflüge würden inzwischen wieder veranstaltet.

Veranstaltungstermine zum Reformationsjubiläum 2017 in der Lampertheimer Martin-Luther-Gemeinde 24. Januar 19.30 Uhr: Elternabend für Kita-Eltern zum Thema "Martin Luther - Vom Kind zum Reformator" 26. Januar, 19.30 Uhr, Kneipengespräch im "London Pub" mit Pfarrer Ralf Kröger und Roland Marke 31. Januar bis 3. Februar, Konfi-Freizeit in Worms unter dem Motto: "Hier stehe ich, ich kann noch ganz anders!" 7. Februar, 19.30 Uhr, Frauen- und Gemeindekreis mit Pfarrer Schein. Vortrag: "Wettstreit der Reformatoren - Luther kam als Zweiter ans Ziel". 12. Februar, 14.30 Uhr, Luther-Nachmittag des Evangelischen Bundes im Lutherhaus 5. März, 10 Uhr, Lutherkirche, Konfi-Gottesdienst "Luther live" 13. März, Ausflug der Kita-Kinder nach Worms unter dem Motto: "Guck mal, wer da steht". 21. März,20 Uhr, Frauen und Gemeindekreis mit Pfarrer Schein. Vortrag: "Luther ist nicht die Reformation", Teil 1 23. März, 19.30 Uhr, zweiter Teil Kneipengespräche im "London Pub" 14. Mai, 10 Uhr, Sonntag Kantate - "Sing mit Luther/Lieder der Reformation" 4. April, 20 Uhr, Frauen- und Gemeindekreis mit Pfarrer Schein. Vortrag: "Luther ist nicht die Reformation", Teil 2 21. Mai, 10 Uhr, Gottesdienst zur Verabschiedung der Vorschulkinder mit der Vorstellung einer Playmobil-Installation zu Luthers Leben 25. Mai, 10 Uhr, Himmelfahrtsgottesdienst mit anschließendem Familientag in Kooperation mit der Lukasgemeinde und mit einer Fotoaktion der Jugend-Teamer unter dem Titel: "Sind wir nicht alle ein bisschen Luther?" 30. Mai, 19.30 Uhr, Frauen- und Gemeindekreis mit Pfarrer Schein. Vortrag: "Luther und die persönliche Freiheit". 6. Juni, 10 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst zum Pfingstmontag mit dem Thema "Gemeinsam glauben". 13. Juni, 19.30 Uhr, Frauen- und Gemeindekreis mit Pfarrer Schein. Vortrag: "Was hat unser Gottesdienst mit Luther zu tun?" 19. Juni, Kooperationstag mit dem Lessing-Gymnasium. Auf Initiative der Fachschaften "Religion" bereiten unterschiedliche Kurse ein abwechslungsreiches Programm vor. 7. Oktober, 19 Uhr, Jugendgottesdienst: "Alles Luther ,oder was?" Anschließend lange Jugendnacht in der Kirche. 24. Oktober, 19.30 Uhr, Frauen- und Gemeindekreis mit Pfarrer Schein. Vortrag: "Wie war das mit dem Ablass? - Eine schwer durchschaubare katholische Lehre und ihr evangelisches Missverständnis." 31. Oktober, 10 Uhr, festlicher Gottesdienst zum Reformationstag, anschließend Lutherschmaus, gemeinsames Mittagessen, begleitet von Textpassagen aus Luthers Tischreden. 7. November, 19.30 Uhr, Frauen- und Gemeindekreis mit Pfarrer Schein. Vortrag: " Luthertümelei - Reformationsdenken als Fehlleistung?" 9. November PLAY LUTHER, Theateraufführungen in der Martin-Luther-Kirche, in Kooperation mit dem Lessing-Gymnasium. Ja [mehr...]

Zu den festen Terminen des Evangelischen Bundes gehört aber auch die Einladung zum traditionellen Luthernachmittag, der immer um das Todesdatum des Reformators herum stattfindet. Anlässlich des Jubiläums wird es diesmal im Saal des Lutherhauses zu Beginn um 14.30 Uhr einen kleinen Sektempfang geben.

Danach folgt ein Vortrag von Pfarrer Walter Fleischmann-Bisten zum Thema: "Außer Thesen nichts gewesen? - 500 Jahre Reformation". Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Der Einritt zum Luthernachmittag ist frei, Gäste sind willkommen. Am Sonntag, 8. Oktober, findet die Mitgliederversammlung der Gemeindegruppe des Evangelischen Bundes mit Vorstandswahlen statt.

Am 15. Oktober, unternimmt die Gruppe von 13 bis 18 Uhr einen Ausflug nach Heidelberg. Auf dem Programm steht unter anderem eine Führung durch die Heiliggeistkirche. Nicht nur wer dem Evangelischen Bund angehört, kann an diesem Ausflug teilnehmen, sondern auch interessierte Nicht-Mitglieder. Genaueres dazu wird noch bekanntgegeben.