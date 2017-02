Prototyp soll in Serie gehen

Lampertheim. Moritz Neumann, Tom Götz und Kai Dinges vom Lessing-Gymnasium Lampertheim gehören zu den Siegern des Regionalwettbewerbs "Jugend forscht". Mit ihrem Projekt "Der energiegewinnende Schattenspender, Sonne verdunkeln und Energie speichern" überzeugten sie die Jury im Bereich Technik. 47 Schüler aus dem Kreis Bergstraße mit insgesamt 24 Projekten traten am Samstag bei der BASF Lampertheim in den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik/Informatik, Physik und Technik an.

Die drei Lampertheimer hatten sich Gedanken darüber gemacht, wie man bisher ungenutzte Flächen für erneuerbare Energien erschließen kann. So böten Glasfronten öffentlicher Gebäude ihrer Meinung nach ein großes Potenzial, um die Jalousien mit Solarzellen auszustatten. Den mit Hilfe einer Fachfirma entwickelten Prototyp wollen sie nun weiter verbessern. "Wir haben jede Menge Ideen, um in Serie zu gehen", bekräftigte der 15-jährige Neumann. Mit ihrem Sieg haben sich die Jungforscher für den Landeswettbewerb Hessen qualifiziert, der am 14. und 15. März bei der Firma Merck in Darmstadt stattfindet. Sind sie auch dort erfolgreich, nehmen sie Ende Mai am Bundesfinale bei der Siemens AG in Erlangen teil.

Auch das zweite Projekt des Lessing-Gymnasiums befasste sich mit dem Thema Energiegewinnung. Der entscheidende Einfall kam Daniel Dux, Florian Geisler und Michael Ewig bei einem Badeausflug. "Immer, wenn man es braucht, ist der Akku des Handys leer", brachte es der 18-jährige Dux auf den Punkt. Bei dem zunehmenden Energiebedarf sei ein externer Akku oft nicht mehr ausreichend. Deshalb soll eine von einem fließenden Gewässer angetriebene, mobile Turbine genug Energie liefern, um ein Smartphone oder eine Musikanlage aufzuladen. Ihren Entwurf konnten die drei Tüftler bei einer Firma in Frankenthal mit einem 3D-Drucker umsetzen.

Bevor sie ihre Projekte der Öffentlichkeit vorstellten, hatten alle Teilnehmer am Vormittag die Gelegenheit, eine Jury mit Experten aus Wirtschaft und Bildung zu überzeugen. Wettbewerbsleiterin Dr. Eva Melanie Eberhardt vom Zentrum für Chemie in Bensheim war begeistert von der thematischen Vielfalt. Ein Rettungsschlauch für Hochhäuser und ein Hundespielzeug wurden ebenso ausgezeichnet wie die statistische Analyse von Smartphone-Daten.

Unter dem Motto "Zukunft - ich gestalte sie" bewiesen die jungen Forscher Erfindergeist und Fantasie. Neben den Gewinnern aus Lampertheim vertreten Schüler aus Seeheim-Jugendheim, Bensheim und Rimbach die Region beim Landeswettbewerb.

"Ich bin vor allem von dem großen Enthusiasmus beeindruckt, den die Jugendlichen für ihre Projekte zeigen. Ich freue mich für die Sieger und drücke ihnen die Daumen für die nächste Runde", sagte Dr. Helmut Prestel, Leiter der BASF Lampertheim, die den Regionalwettbewerb bereits zum dritten Mal ausrichtete.

Bürgermeister Gottfried Störmer lobte die vielen innovativen Ideen: "Das Interesse und Engagement der Schüler in diesen Wettbewerb macht mir bewusst, welche Chancen ,Jugend forscht' für junge Menschen bietet und welches Entwicklungspotenzial für unsere Gesellschaft in den Köpfen unserer Schüler schlummert."