Kinderliebling Pumuckl treibt bald in Lampertheim sein Unwesen. © zg

Lampertheim. cultur communal und das Kindertheaterensemble des Capitol Mannheim laden für Sonntag, 19. März, zu einem Kindertheaterstück ins Alte Kino. Gezeigt wird "Meister Eder und sein Pumuckl" nach den gleichnamigen Büchern von Ellis Kaut. Es eignet sich für Kinder ab vier Jahren.

Karten für die "Meister Eder und sein Pumuckl" gibt es zu sieben Euro für Erwachsene und fünfEuro für Kinder im Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35-1 00) und an der Tageskasse. Beginn der Veranstaltung am Sonntag, 19. März, ist 14.30 Uhr. zg