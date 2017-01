Raketenstart folgt gemütlicher Abschluss

Mit Kind und Kegel - und Hund - geht es am letzten Tag des Jahres 2016 in Hofheim auf die Strecke. Trotz Minusgraden hatten sich wieder über 100 Läufer angemeldet, die in den Genuss eines geselligen Abschlusses im FVH-Vereinsheim kamen.

Hofheim. Der Silvesterlauf des Hofheimer Supermarathon Clubs Annabelle jährte sich am Samstag zum 14. Mal. Stephan Herbold blieb es wie immer vorbehalten, die obligatorische Rakete als Startschuss zu zünden.

Angeboten wurde seitens des Veranstalters wie bei vielen Silvesterläufen dieser Art ein stressfreies Laufen, weshalb der Supermarathonclub seit den Anfängen auf eine Zeitnahme verzichtet. Das kommt auch bei den Teilnehmern an. An Laufstrecken wurden Distanzen über fünf und zehn Kilometer markiert, beide unterbrochen durch eine Getränkestation in der Erzberger Straße, die von vielen gerne genutzt wurde. Dort gab es wahlweise Glühwein, Wasser oder heißen Orangensaft als Stärkung. Nach dem Laufspektakel, zu dem Wolfgang Herbert in einer kurzen Ansprache immerhin 111 Teilnehmer begrüßen konnte, erfolgte im Vereinsheim des Fußballvereins noch ein geselliger Abschluss mit leckerer Verköstigung.

Nicht zu vergessen die Verlosung von mehr als 100 Tombolapreisen, bei der jeder Teilnehmer mitmachen durfte. Dazu gab es noch Urkunden, die im Eiltempo vom flinken Wettkampfbüro ausgestellt wurden. Obwohl in Hofheims unmittelbarer Umgebung nahezu jede Stadt oder Gemeinde mittlerweile einen Lauf am letzten Tag des Jahres anbietet, zeigte sich Wolfgang Herbert über die 111 Anmeldungen sehr erfreut und zufrieden. Immerhin verlangten die Minusgrade den Läuferinnen und Läufern einiges ab. fh