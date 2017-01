Rathaus ab sofort in Narrenhand

Auf dem Rathaus-Balkon wird die weiße Flagge geschwenkt. Anschließend Übergabe des Rathaus-Schlüssels (oben). Unten wird noch geballert. © Nix

Lampertheim. Närrischer die Böller nie klangen als gestern Nachmittag zum Rathaussturm. Ab 14.11 Uhr knallte, blitzte und stank es mächtig: die rot-weißen Narren des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) Lampertheim griffen das Stadthaus an. Je mehr Böller, je lauter der Knall und je dicker der Rauch, umso beeindruckender der Angriff, dachte sich die rot-weiße Narrenschar und ging in die Offensive. Ihre Munition hatten sie auf dem Europaplatz gebunkert.

Weil es sich für eine Lieblichkeit nicht gehört, Feuerwerkskörper zu entzünden, schauten Stadtprinzessin Christiane II. und ihr Gefolge aus einiger Entfernung dem Spektakel zu. Zur Unterstützung der Angreifer kamen noch zwei Fabelwesen auf ihrem Besen angeflogen: Owwerhexe Petra und Hexe Rosel, beide aus der Zunft "Mondhexen Lu-La".

Als sich die Balkontür des Stadthauses öffnete und immer mehr städtische Verteidiger - allen voran Bürgermeister Gottfried Störmer - heraustraten, gab Sitzungspräsident Markus Gutschalk das Signal zum Sturm. Wobei sich die Frauen der Gruppe Fantasy als die effektivsten Krachmacher entpuppten. Aufgrund der großen Anzahl Verteidiger, wie Spargelkönigin Stefanie II., zahlreichen städtischen Mitarbeitern sowie Stadtverordneten stellte Ilonka Grosch von Fantasy beunruhigt fest: "Oje, es werden ja immer mehr!" Und sie gab das Signal zum Angriff.

Entscheidender Endspurt

Pyrotechnische Gegenstände flogen hin und her. Eine närrische Auseinandersetzung war bald in vollem Gang. Doch die Kontrahenten auf dem Balkon des Hauses zeigten sich richtig stark, und fast wäre ihre ausgeklügelte Verteidigungsstrategie aufgegangen - wenn nicht der wirkungsvolle Endspurt der Narren gekommen wäre.

Natürlich lief das arrangierte Gezänk nicht ohne Neckereien ab. So konnte es sich der Erste Stadtrat und Stadtkämmerer Jens Klingler im Hinblick auf die gehortete Munition der städtischen Vertreter nicht verkneifen, den Narren zuzurufen: "Merkt ihr was? Wir haben noch genug Geld im Haus!" Das finanzielle Argument reizte die Karnevalisten natürlich noch mehr anzugreifen. Diesem kräftigen Sturm hielt die Prominenz nicht mehr stand. "Wir ergeben uns", verkündete die Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass kleinlaut und der Stadtchef ließ die weiße Fahne wehen.

Ohrenbetäubender Jubel ertönte auf der Seite der Narren. Sie triumphierten über ihren Sieg und machten sich auf, das Stadthaus zu besetzen. Die Verlierer bekamen von den Hexen noch eins mit dem Besen auf ihr Hinterteil, doch frohgelaunt kamen dann alle zu einem Empfang im Magistratsraum zusammen. Bürgermeister Störmer hatte sowieso beste Laune, schließlich schickten ihn die Karnevalisten bis Aschermittwoch in Urlaub.

Der Rathauschef wünschte dem CCRW eine verrückt-närrische Zeit und ordnete ein dreifach donnerndes "Helau" an. Stadtprinzessin Christiane II. erhielt einen Maxi-Schlüssel für die Eingangstür des Stadthauses und damit die närrische Macht über Lampertheim. Die Narrenmajestät im prunkvollen Ballkleid strahlte. Sie verlas in den städtischen Hallen ihre elf närrischen Paragrafen und ihr Kampagnemotto. Zur Besänftigung erhielten die Verlierer den Jahresorden des CCRW und Ehrenpräsidentin Margit Selb schmetterte jubilierend in die Runde der Feiernden: "Es lebe der Erinnerung schönste Stunde, unsere Prinzessin in so froher Runde!"