Lampertheim. Der 1. Carnevalverein Rot-Weiß (1. CCRW) fiebert seiner Prunksitzung am Samstag, 4. Februar, entgegen. Beginn ist um 19.11 Uhr in der Hans-Pfeiffer-Halle. Die Organisatoren versprechen ein abwechslungsreiches Programm zum 60-jährigen Vereinsjubiläum. Tickets können noch telefonisch (0173/302 23 99) bei Ilonka Grosch vorbestellt und auch dort abgeholt werden, genauso wie die Karten für die Weiberfastnacht am Donnerstag, 23. Februar, um 20.11 Uhr in der Zehntscheune. Der Kindermaskenball findet am Rosenmontag, 27. Februar, um 14.11 Uhr in der Zehntscheune statt. Der Verein würde sich freuen, dazu viele kleine Mitbürger begrüßen zu können.

Außerdem hoffen die Narren wie immer auf ein großes Publikum bei der Eroberung des Rathauses am Freitag, 20. Januar, um 14.11 Uhr am Stadthaus. zg