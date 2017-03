Hofheim. Die Künstlerinitiative Lampertheim (KiL) lädt am Samstag, 18. März, und Sonntag, 19. März, jeweils von 14 bis 18 Uhr zu einer Ausstellung mit dem Titel "Reduziert" in die Alte Post (Schulstraße 4) ein. Nach zahlreichen bunten und ins Detail gehenden Ausstellungen will sich die KiL diesmal bewusst reduzieren.

Reduzieren wird sich jeder der Aussteller nach seiner Interpretation in Farbe, Gegenstand, Material, Ausdruck oder Größe. Die Ausstellung der KiL mit Gastkünstlern im Bereich Malerei, Skulptur und Installation wird mit einer Vernissage am Freitag, 17. März, um 19 Uhr eröffnet - mit einem kurzen psychologischen Beitrag zum Thema "Warum Reduktion?" und der Band "Roads to Rome". fh