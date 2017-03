Reiter mit großem Programm

Hofheim. Die Mitglieder des Reitvereins haben Ramona Frank als erste Vorsitzende bestätigt. Zur Jahreshauptversammlung hatten sie sich in der "Krone" eingefunden. Julia Trautwein gab einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben. Ihr bestätigten Sabina Schuster und Janine Griese die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung.

Fertiggestellt ist zwischenzeitlich der Longierplatz, die Paddock-Trails sind erweitert. Einstellerplätze sind verschiedentlich noch frei. Auch in der Hallo-Pferd-Gruppe, die mittwochs von 15 bis 17 Uhr zusammen kommt, sind noch Plätze frei. Gesucht werden noch interessierte Senioren, die sich für die Pflege des Vereinsgeländes engagieren und somit den Verein unterstützen wollen.

Bei den Vorstandsneuwahlen wurde des weiteren Thomas Bader zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Kassenwartin ist Janine Griese, Schriftführerin Bettina Merz-Eberts. Gabriela Bader wurde als Jugendwartin gewählt, Beisitzer sind Uta Jessberger-Wetzel und Susi Carolus.

Die Jahresplanung steht. Nach der Beteiligung an der Gemarkungsreinigung wird am Samstag der Kreisreiterball besucht. Ende März bis zum 10. April beteiligt sich der Verein an der Jugendsammelwoche. Zum Tag der offenen Tür wird am Sonntag, 21. Mai, auf die Reitanlage in der Fronhofstraße eingeladen.

Von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni, bietet der Verein eine Pfingst-Ferienfreizeit an. Weitere Ferienfreizeiten folgen vom 6. bis 9. Juli sowie vom 27. bis 30. Juli, das Koppelfest am 13. August und die Kerwebeteiligung vom 9. bis 11. September.

Zum Umzug zu St. Martin am 9. November stellt der Verein erneut Ross und Reiter. Für die Vereinskinder wird am 2. Dezember eine Nikolausfeier angeboten. Die Weihnachtsfeier findet am 16. oder 22. Dezember statt, die Beteiligung am lebendigen Adventskalender ist für den 21. Dezember geplant. fh