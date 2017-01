Richtiges „Bauchgefühl“ vereitelt Geldbetrug

Lampertheim. Mit einer fiesen Masche und unter Vorgauklung falscher Tatsachen sowie abstrusen Provisionsversprechungen haben zwei Betrüger aus Kamerun im vorigen August versucht, einem Gastwirtsehepaar aus Lampertheim 16 000 bis 20 000 Euro aus der Tasche zu ziehen. Sie wurden jetzt verurteilt.

Dass der wundersame Geldvermehrungstrick, der vor etlichen Jahren unter der Bezeichnung "wash wash" für viele Negativschlagzeilen gesorgt hat und seinerzeit Hochkonjunktur hatte, bereits im Versuchsstadium stecken blieb und das dreiste Duo auf frischer Tat festgenommen werden konnte, war der gesunden Skepsis und dem "Bauchgefühl" der Wirtin geschuldet. Sie war es, die nach Rücksprache mit ihren Kindern und Recherchen der Schwiegertochter im Internet bereits nach den ersten Treffen mit den Unbekannten die Polizei einschaltete.

Das Schöffengericht am Amtsgericht Bensheim verurteilte die 41 und 29 Jahre alten Männer mit Wohnsitz in Belgien und Spanien wegen versuchten gewerbsmäßigen Diebstahls zu Bewährungsstrafen von acht und sieben Monaten und folgte damit den Strafanträgen von Staatsanwalt Hanno Wilk. Die Verteidiger Horst Beckerle und Florian Weppelmann plädierten jeweils auf Strafen zur Bewährung.

Angeklagte entschuldigen sich

Beide Angeklagten saßen seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Vor Gericht legten sie Geständnisse ab und entschuldigten sich bei den Gastronomen: "Wir haben uns auf ein Abenteuer eingelassen." Der Ältere der beiden, der Drahtzieher des faulen Geschäfts war und gegenüber den Opfern als Wortführer auftrat, ist bereits einschlägig vorbestraft. Da auf ihn in Gütersloh ein Prozess in ähnlicher Sache wartet, bleibt er weiter in Haft.

Aufgrund der weitgehend geständigen Einlassung der Täter und der detaillierten Zeugenaussage der Gastwirtin konnte das Gericht exakt nachvollziehen, was sich im August 2016 in dem Lokal abgespielt hat. Alles drehte sich um "schwarzes Geld", das unter Zuhilfenahmen von echten Banknoten und mit Tinkturen getränkt "gewaschen" werden sollte.

Dabei müssten legale Euroscheine auf das Schwarzpapier übertragen und die schwarzen Banknotenpapiere auf diese Weise entfärbt werden, gaukelten die Männer dem Lampertheimer Paar vor und demonstrierten bei einem "Probedurchlauf", wie die Demaskierung funktionieren sollte. Das "Bargeld" habe man schwarz gefärbt, um es im Koffer aus dem Ausland gefahrlos am Zoll vorbeizuschmuggeln, so lautete die Erklärung der Gauner für die ungewöhnliche Geldmaskierung.

Angebliche Tagung

Die Kontaktaufnahme mit den Gastronomen begründeten sie mit einer dreiwöchigen Tagung in einer Wormser Kirche, zu der man eine Gruppe von mehr als zwanzig Personen erwarte. Die Mittags- und Abendmahlzeit wolle man gemeinsam in der Lampertheimer Gaststätte einnehmen.

Obwohl die Wirtin von Anfang an ein mulmiges Gefühl hatte und den Kunden als Abschreckungsmanöver eine abstrus hohe Gesamtrechnung vorschlug, akzeptieren diese ohne mit der Wimper zu zucken - was die Zeugin noch mehr an deren Rechtschaffenheit zweifeln ließ. Hätte der "wash wash"-Trick funktioniert, wären die Täter mit den echten Scheinen verschwunden und hätten ihre Opfer auf den wertlosen Papieren sitzen lassen.

"Der Angeklagte hat die Masche eindeutig nicht zum ersten Mal durchgezogen", zeigte sich ein Kriminalbeamter vor Gericht von der kriminellen Energie des Haupttäters überzeugt. Entsprechende Hinweise und "Schlachtpläne" habe man in dessen Notizbuch gefunden.

Gerichtsvorsitzender Gerhard Schäfer war sich ebenso wie Staatsanwalt Wilk sicher, dass die Aktion geplant und vorbereitet war. Schäfer sprach von einer "dumm-dreisten Methode". sg