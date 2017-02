Viernheim. . Ihr Buch "Lieber Herr Ringelnatz" präsentieren die Germanistin Yvonne Weber und die Kalligrafin Bärbel Schulz am Mittwoch, 22. Februar, 19 Uhr, im Viernheimer Kunstraum Gerdi Gutperle. Joachim Ringelnatz, der eigentlich Hans Bötticher hieß, ist vor allem für seine humoristischen Gedichte bekannt. Bei der Lesung sind seine Reime Ausgangspunkt für eigene Gedanken von Yvonne Weber. Die Germanistin reagiert mit ihren Versen auf die Gedichte ihres Vorbildes, die in einem anderen, neuen Licht erscheinen. Der Texte nimmt sich auch die Kalligrafin Bärbel Schulz an und macht daraus "Lyrik für die Augen". Jedes Exemplar wurde in Handarbeit gebunden und mit einem eigenen Einband versehen. H.T.