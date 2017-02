Rock und Pop wecken viele Erinnerungen

Die Musiker der Gruppe "DorfMugge" - links Stephan Ullmann, rechts Matz Scheid - brachten das Publikum im Alten Kino auf Touren. © roi

Lampertheim. Wer sie einmal auf der Bühne erlebt hat, der möchte ein weiteres Mal dabei sein: Matz Scheid und Stephan Ullmann, beide Gitarre und Gesang. Mit Musikkultur Extra war jetzt ein Wiedersehen und -hören im Alten Kino gegeben. Und wenn sich das Duo "DorfMugge" künstlerisch entfaltet und eine musikalische Reise durch die Rock- und Popgeschichte unternimmt, dann reißt es die Besucher mit.

Die Musiker bleiben ihrem vielseitigen Stil treu und begeistern das Publikum mit viel Spielfreude und Leidenschaft. Sie spielen die gecoverten Songs mit viel Gefühl. Ob Melancholie oder Humor - mit viel "Fingerstyle" holen sie die Stimmungen aus ihren Akustikgitarren. Viele der Titel werden von ihnen akustisch neu interpretiert.

Publikum bringt Hemden mit

Die Vollblutmusiker sind publikumsnah und für manchen Spaß zu haben. Gerade diese Charakterzüge machen die beiden sympathisch. Um ihr Bühnenoutfit brauchen sie sich keine Gedanken zu machen, dafür sorgen ihre Fans. Die treuen Mitreisenden sponsern ihnen Hawaiihemden mit Bierwerbe-Aufdruck und schlüpfen selbst in solche "Fankleidung". Auch am Donnerstagabend wurden die Akteure wieder mit Hemdgeschenken überrascht.

Dies erinnert an den Gründungsabend des Duos vor sechs Jahren, am Tresen einer Dorfkneipe - wie auch die in der Bühnenmitte des Alten Kinos drapierte Jagdtrophäe: Matz Scheid bleibt seinem Heimatort Großsachsen treu. Stephan Ullmann ist in die Quadratestadt gezogen. Und wenn beide Gitarristen auch mal getrennte musikalische Wege gehen, ihre Verbindung bleibt mit dem Duo "DorfMugge" ungebrochen. "Und das funktioniert sehr gut", bekräftigt Stephan Ullmann.

Auch in Lampertheim hat das Duo eine treue Anhängerschaft. "Bei der Generation Ü50 wecken die Lieder Jugenderinnerungen", freut sich Horst Gützkow. Nach Johnny Cash balladesken "Highwayman" kündigt Stephan Ullmann "den besten deutschen Popsong aller Zeiten an: "Mensch" von Herbert Grönemeyer. "Jetzt marschieren wir in Richtung Rock", macht Ullmann neugierig: Das Duo beeindruckt mit Harry Chapins bekannten Folk Rock Song "Cats In The Cradle". Mit "Wake Me Up" von Avicii wollen sie einen aktuellen Titel dabei haben. Der ist 2013 von einem schwedischen Musikproduzenten veröffentlicht worden. Und weil das Duo musikalisch grenzenlos unterwegs ist, schließt sich "Personal Jesus", der britischen Synthie-Pop-Band Depeche Mode (1989) an. "Um auch dem dick aufgetragenen synergetischen Schaffensprozess zu begegnen", erklärt Matz Scheid.

Die Musikfans klatschen im Takt mit und jubeln. Alles aus ihren Gitarren holen sie beim Beatle-Song "Strawberry Fields" heraus und der Text von "Hot Love" lädt die Besucher zum Mitsingen ein. Ein Abend mit einer großartigen Stimmung geht langsam zu Ende.