Rollendes Glück I locker zum Erfolg

LAMPERTHEIM. Für den Verein Lampertheimer Kegler hat die Rückrunde begonnen. Dabei festigte KCG Lampertheim I mit einem Sieg gegen den Tabellendritten aus Weinheim seinen ersten Platz. ATB Heddesheim I musste indes die deutliche Überlegenheit von Rollendes Glück I anerkennen. Die SG Lampertheim III überzeugte mit einer erneut starken Leistung und gewann gegen Ladenburg/TV Käfertal II. Der KC Rollendes Glück Lampertheim II fuhr mit einer Topleistung einen deutlichen Sieg gegen Mörlenbach II ein, und die SG Lampertheim IV ging als klarer Sieger gegen Rimbach III von den Bahnen. Einen knappen Sieg verzeichnete dagegen die SG Lampertheim VI.

Damen

Landesliga 1

Top-Leistungen Mannschaften: SG Lampertheim II 5546 Holz, SG Lampertheim III 5447 Holz Einzel: Frank Lößner 953 Holz, Dennis Büchler 952 Holz, Andreas Hackenberg 950 Holz, Steffen Back 947 Holz, Jan Richter 943 Holz, Karl-Heinz Thon 932 Holz, Rene Hamann 928 Holz, Zurahid Gibic 917 Holz, Angelo Barbagallo 911 Holz, Marco Zimmermann 904 Holz

Germania Lampertheim I - DKC 88 St. Leon I 2344:2530

In Karlsruhe lieferte Germania I noch ein passables Ergebnis ab, dass man aber auf den Bahnen der Biedensandhalle nun auch versagt, ist doch etwas erstaunlich und nicht nur mit dem Ausfall von Julia Thiemig zu erklären. 324 und 377 Holz auf eigenen Bahnen machten den Kantersieg der Gäste möglich. Birgit Schulze (424), Elke Hofmann (400), Daniela Schenk (403) und Sabine Bräunig (416) verdienen Erwähnung.

Landesliga 2

Fortuna Lampertheim I - TSG Heilbronn I 2486:2556

In einem bis zum Schlusspaar spannenden Spiel musste sich Fortuna dann geschlagen geben. Im Start- und Mittelpaar wurde die einzige, wenn auch große Schwäche der Gäste nicht genutzt. Anna Günderoth (431), Julia Selbert, Röhrig/S. Münzenberger und Evi Weidenauer (429) erzielten zwar einen knappen Vorsprung von zwölf Holz, hier wurde jedoch versäumt, einen größeren Vorteil heraus zu holen. Im Schlusspaar spielten zwar Ruth Münzenberger (435) und Stephanie Zimmermann (429) sehr gut auf, aber gegen die 475 Holz und 471 Holz des Gästeschlusspaares hatten sie keine Chacne mehr.

Landesliga 3

Germania Lampertheim II - SG RW / BF Hemsbach III 2138:2350

Auch die zweite Garnitur von Germania lieferte eine desolate Leistung ab. Dabei spielte Hedwig Brems mit 411 Holz noch gut auf. Man kann sich in etwa vorstellen, was die weiteren Mitspielerinnen ablieferten.

Herren

Landesliga 2

SKC Fidelio Karlsruhe I - SG Lampertheim II 5572:5546

Die SG II reiste als Tabellenzweiter an. Sie spielte auch in Karlsruhe wie eine Spitzenmannschaft auf, hatte aber das Pech, auf eine über sich hinauswachsende Mannschaft zu treffen. So kam es zur knappen Niederlage. Im Startpaar spielten Steffen Back (947) und Jan Richter (943) sehr gut auf, konnten aber nur ein Plus von zehn Holz erkegeln. Marco Zimmermann (904) sowie Zurahid Gibic (917) zeigten ebenfalls guten Kegelsport. Der Gastgeber ging aber mit 29 Holz knapp in Führung. Frank Lößner (953) zeigte besonders im Abräumen Spitzenkegelsport. Karl-Heinz Fellner (882) zeigte in die Vollen Schwächen, so reichte es nicht zum Sieg.

Bezirksliga 1

ATB Heddesheim I - KC Rollendes Glück Lampertheim I 5015:5289

Mit dem vierten Sieg in Folge festigte Rollendes Glück I seinen Platz in der Tabellenspitze. Der Gastgeber Heddesheim zeigte allerdings auch eine schwache Leistung und machte dem Gast, der auch nicht ganz frei von leichten Schwächen war, das Siegen leicht. Dennis Büchler, der mit 952 Holz klar Tagesbester war, erspielte zusammen mit Thomas Zeig (863), Benjamin Kohl (875), Michael Wegerle (873), Thomas Büchler (877) und Michael Jung (849) den Kantersieg.

SG Lampertheim III - NP Ladenburg /TV Käfertal II 5447:5309

Der Gastgeber zeigte erneut eine starke Leistung und bezwang den Gast deutlich. Mit diesem Sieg befindet sich die SG III auf einem Platz im Mittelfeld der Bezirksliga I. Schon in Teil eins der Begegnung legten der erstmals als Tagesbester im Spielbericht aufgeführte Andreas Hackenberg mit 950 Holz, Angelo Barbagallo (911) sowie Karl-Heinz Thon (932) mit 144 Holz Vorsprung den Grundstein zum Sieg. Armin Münzenberger (877), Oliver Heinz (849) und Rene Hamann (928) hatten ihre Gegenspieler unter Kontrolle und brachten die Punkte sicher auf die Habenseite.

Kreisliga A

KCG Rollendes Glück Lampertheim II - Mörlenbach II 2641:2485