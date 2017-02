Rose und Dankeskarte am Valentinstag

Gerüstet für die Aktion zum Valentinstag sind Birgit Ruoff und Adrian Zähriger: Sie haben 37 rote Rosen beim Blumenhaus Schuster abgeholt. Morgen werden die Pfadfinder sie mit 37 Dankeskarten an besondere Menschen übergeben. © Nix

Lampertheim. "Danke" steht auf allen Karten. "Danke, dass Du für mich da bist", "Danke fürs Zuhören" - solche und ähnliche Sätze ergänzen bei 37 Karten das schlichte Wort. Die Jugendlichen vom Pfadfinderstamm der Lukasgemeinde werden die Karten jeweils mit einer Rose heute an besondere Menschen in Lampertheim verteilen. Ab 18 Uhr wird ein Gottesdienst gefeiert.

Die Idee mit den Karten kam bei den Vorbereitungen für den Jugendgottesdienst zum Thema Liebe auf, berichtet Birgit Ruoff vom Gemeindepädagogischen Dienst. Die "Teamer", die als Teil des Kinder- und Jugendausschusses der Lukasgemeinde die Gottesdienste mitgestalten, und Adrian Zähriger als Stammeskanzler der Pfadfinder "Kurfürst Friedrich III. von der Kurpfalz" hätten diese Idee verfolgt und jetzt beim Gemeindegottesdienst in der Domkirche die Karten mit "Platz zum Selbstausfüllen" verteilt.

Schutzheiliger der Liebenden

Diese Aktion hat die Gemeindejugend in Lampertheim zum ersten Mal in Angriff genommen. Der Valentinstag erinnert an den Schutzheiligen der Jugendlichen und Liebenden, den Bischof und Märtyrer Valentin von Terni aus dem frühen Mittelalter. Ein hohes Ansehen hat er natürlich bei den Floristen, für die der Tag "Stress und viel Umsatz" bedeutet, wie Benjamin Schuster vom gleichnamigen Blumenhaus in der Römerstraße berichtet.

"Es hängt eine Menge Planung und Logistik mit dran, wir müssen eine große Menge Blumen ordern und bereithalten. Unser Gewinn dabei ist aber gering, weil wir die hohen Kosten wegen der weltweit riesigen Nachfrage an diesem Tag nicht weitergeben können", sagt er. 70 Prozent der an diesem Tag verkauften Schnittblumen seien Rosen, und davon wieder 80 Prozent in der Farbe Rot - "der Klassiker". Mehr als 400 rote Rosen gehen über den Ladentisch - das sind seine Erfahrungswerte. Weil Schuster zum Fleurop-Dienst gehört, konnten auch noch mitten in der Nacht weitere Bestellungen kommen, der Familienbetrieb ist gerüstet. Auch andersfarbige Rosen und Tulpen werden gekauft. 90 Prozent der Käufer seien Männer.

Kein "Run" auf Standesamt

Nach Angaben des Standesamts ist der 14. Februar bei angehenden Eheleuten in Lampertheim nicht so angesagt: "Wir haben niemanden, der sich angemeldet hat", sagt ein Beamter, der nicht namentlich genannt werden möchte. Andererseits gebe es ja die Pflicht zum Aufgebot nicht mehr, "wer sich also spontan entscheidet und alle Unterlagen dabei hat, kann vorbeikommen und ist zehn Minuten später verheiratet." Die Frauen seien schlau: "Wer am Valentinstag heiratet, bekommt ja nur einmal Blumen, statt zweimal", meint er schmunzelnd.

Der Jugendgottesdienst heute Abend wird von Ruoff und ihrem Team aufwendig gestaltet: "Wir haben Liebeslieder ausgesucht, die heute angesagt sind, die der Lebenswelt der Jugendlichen nahe sind." Dazu gehören Lieder aus dem Gesangbuch und Klassiker, wie "Someone like you" von Adele und "Halleluja" von Leonard Cohen. Der Jugendchor singt mit den Gottesdienstbesuchern gemeinsam und Pfarrerin Sabine Sauerwein spricht über die Liebe in der Bibel.

Ein Höhepunkt dürfte die Bastelaktion sein: Gemeinsam gestalten die Besucher ein großes Herz, das in weiteren Gottesdiensten zum Einsatz kommen soll. Der Raum in der Notkirche ist mit "Liebe ist ..."-Cartoons und Dingen in Herzform dekoriert. Willkommen sind alle Menschen, die Lust auf einen Gottesdienst mit Gefühl haben, sagt Ruoff.