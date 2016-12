Lampertheim. Der seit Mitte Dezember vorübergehend in den Sitzungssaal des Stadthauses verlegte Rathaus-Service wird dort noch bis Mitte Januar untergebracht sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Die projektierten Elektroinstallationsarbeiten konnten bereits vorzeitig abgeschlossen werden. Die Verwaltung hat sich deshalb entschlossen, zusätzlich eine Sanierung der dortigen Zwischendecke vorzunehmen.

Die weitergehenden Arbeiten haben bereits begonnen und werden spätestens in der zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres abgeschlossen sein, so dass die üblichen Dienstleistungen voraussichtlich ab Dienstag, 17. Januar, 7.30 Uhr, wieder im Haus am Römer angeboten werden. zg