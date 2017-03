Ruhe für die Denkmaschine

Dr. Heribert Weber-Kühn sprach in der Stadtbücherei über Empathie. © aha

Lampertheim. Mit dem Vortrag "Kann man Empathie lernen?" setzte die Lebenshilfe Lampertheim und Ried am Donnerstagabend den Startpunkt für die Jubiläumsfeierlichkeiten zu ihrem 50-jährigen Bestehen in diesem Jahr. Das Erdgeschoss der Stadtbücherei im Haus am Römer füllte sich rasch mit zahlreichen Interessierten. "Empathie ist die Grundlage für Toleranz in der Gesellschaft", hob Lebenshilfe-Vorsitzender Günther Baus in seiner Begrüßungsrede hervor. Mit ihr werde Akzeptanz für Menschen auch mit Behinderung geschaffen.

Der Weinheimer Referent Dr. Heribert Weber-Kühn gab schon zu Beginn des Vortrags eine kurze Antwort darüber, ob Empathie erlernbar sei. "Ja - man kann es aber wieder verlernen!" Bevor er weiter in die Thematik einstieg, forderte er das Publikum zuerst zu einer Meditationsübung auf. Nach dieser konnten sich die Anwesenden sichtbar entspannt auf die Ausführungen des Heilpraktikers und Apothekers einstimmen.

"Wir fühlen besser aus dem Herzen, nicht aus dem Kopf heraus", erklärte er. Um sich darauf einzulassen, setze es aber voraus, sich ein Innehalten im Alltag und Ruhe der "Denkmaschine Kopf" zu verordnen. Während sich Mitgefühl an Leid, Not und Schmerz orientiere, dehne sich bei Empathie das "Nachfühlen" auch auf Freude und Erleben von Schönem aus. "Menschen sind Gesellschaftswesen, deshalb ist es wichtig, sich für andere zu öffnen und sich nicht für andere zu verschließen", erläuterte Weber-Kühn.

Das weitere Programm der Jubiläumsfeierlichkeiten Heute, Samstag, 11. März, 11 Uhr, St. Andreaskirche: Eröffnung der Ausstellung mit Bildern von der Gestaltung der Marienkirche in Aulhausen durch behinderte Künstler. Gastrednerin ist Ulla Schmidt, Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Donnerstag, 16. März, 19 Uhr, Stadtbücherei: Themenabend über das Schicksal von Menschen mit Behinderung in der Zeit des Nationalsozialismus (siehe nebenstehenden Bericht). Donnerstag, 23. März, 19 Uhr, Kindertagesstätte Schwalbennest: Kino-Abend über Inklusion unter dem Motto "Bunt ist gesund". Freitag, 31. März, 19 Uhr, Finissage der Ausstellung in der St. Andreaskirche mit einem Konzert des Gospelchores Ephata und eines Kinderchores unter dem Motto "I Can See The Light!" Alle Veranstaltungen sind kostenlos, bis auf das Chorkonzert. Karten hierfür kosten 12 Euro, ermäßigt neun Euro, Familien zahlen 35 Euro. Der Erlös kommt vollständig der Lebenshilfe zugute. urs/swa

Polarisierung blockiert

Doch es gebe auch Hindernisse, die Empathie regelrecht ausbremsen. So trage oftmals Polarisierung, wie etwa bei den täglich erscheinenden Schreckensbildern und Katastrophenmeldungen in den Medien, dazu bei, kaum noch Positives zu erkennen. Er empfahl, sich die eigenen Ängste, die dadurch entstehen, genau anzuschauen, selbstkritischer zu sein. Oft entstünden durch sie Vorurteile, etwa auch beim Flüchtlingsthema.

Zu hinterfragen seien auch Prägungen, die etwa durch die Lebenseinstellung im Elternhaus entstünden. Es stelle sich die Frage, ob man selbst dadurch weniger frei und offen für andere geworden sei. Zudem machten es Glaubenssätze wie "Ich muss mich so verhalten" dem eigenen Empathievermögen oft schwer.

Dabei würden schon Kinder in den ersten anderthalb Lebensjahren Beziehungen entwickeln und im Austausch mit der Umwelt stehen. "Die Forschung belegt, dass sogenannte Spiegelneuronen ein Resonanzsystem im Gehirn sind, das Gefühle und Stimmungen anderer Menschen beim Empfänger zum Erklingen bringen", führte Weber-Kühn aus.

Empathie solle zu beiderseitigem Wohl, Verständnis und Wahrnehmung führen. Oft seien aber vorschnell Bewertungen, Meinungen gefragt, zumal dies nicht immer konstruktiv sei. Sich hierfür auch mal Zeit zu nehmen, um in Ruhe darüber nachzudenken, oder auch mal keine Meinung dazu zu haben, lasse zu, dass Druck abfallen könne. Sich bewusst machen, dass man auch in Krisenzeiten nicht alleine sei, nicht nur auf das Negative fixiert sein, sondern sich für andere öffnen - das entwickle Selbstbewusstsein und somit auch Empathie für Schwächere.