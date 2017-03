Saisonauftakt geglückt

Spannende Begegnungen lieferten sich die Sportler des WSV Lampertheim am vergangenen Wochenende beim Turnier des KSC Neckarau.

Lampertheim. Am vergangenen Wochenende startete der Wassersportverein (WSV) Lampertheim mit zwei Mannschaften beim Kanupolo-Turnier des KSC Neckarau in die neue Saison.

Ausgetragen wurde der Wettkampf im Hallenbad Mannheim-Seckenheim. Beide Lampertheimer Teams gewannen in der Vorrunde alle vier Begegnungen teilweise sehr deutlich und wurden so Erster. Auch in der Zwischenrunde wurden beide Spiele jeweils gewonnen.

Aufgrund eines um zwei Tore schlechteren Torverhältnisses erreichte die Mannschaft WSV 1 nur das Spiel um Platz drei, welches gewonnen wurde.

Zwei Verlängerungen, kein Sieger

Die Mannschaft WSV 2 traf im Endspiel auf den Gastgeber. Das Spiel endete 4:4, auch zwei Verlängerungen brachten keinen Sieger hervor, so dass es zu einer Entscheidung im Penaltywerfen kam. Hier scheiterte der letzte Werfer aus Lampertheim an der Latte, und der Sieg ging an den KSC Neckarau.

Trainer zufrieden

Mit den erreichten Plätzen zwei und drei unter 15 Mannschaften zeigte sich Trainer Achim Straub zufrieden.

Für den WSV spielten am vergangenen Wochenende: Benjamin Kumpf, Christian Gabler, Lukas Lutz, Mahto Weyand, Christoph Fischer, Michael Vetter, Sebastian Giebe, René Fiur, Carsten Faber, Nils Miksch und Annika Adler. zg